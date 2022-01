„Grenzenlos von Lübeck nach Boltenhagen“ – nächste Stele kommt nach Steinbeck

Dassow/Steinbeck

Für die Dassowerin Angela Radtke und ihre vielen Mitstreiter ist das Projekt „Grenzenlos von Lübeck nach Boltenhagen“ eine Herzensangelegenheit. Auf Stelen, die entlang der ehemaligen DDR-Grenze an der Ostseeküste aufgestellt werden, informieren sie über die jeweilige Geschichte an dem Ort und wie sie mit der innerdeutschen Grenze zusammenhing. Inzwischen sind es 23 Stelen, die von der Landesgrenze bei Selmsdorf über Dassow, Rosenhagen und Brook bis nach Boltenhagen aufgestellt sind.

Erste Stele im Januar 2015 aufgestellt

Die erste der Informationsstelen wurde am 24. Januar 2015 vom damaligen Dassower Bürgermeister Jörg Ploen nahe der Stepenitzbrücke enthüllt. Bei starkem Schneefall begleiteten etliche Schaulustige aber auch die damaligen Landrätin Kerstin Weiss und der damalige Dassower Pastor Ekkehard Maase die Aktion, die die besondere Geschichte im Westen Mecklenburgs erklärt.

Inzwischen gehören 23 Stelen zum Projekt „Grenzenlos von Lübeck nach Boltenhagen“. Quelle: Malte Behnk

Anlass war Gedenken an Mauerabriss

Anlass dieser ersten Aufstellung war das Gedenken an den 24. Januar 1990, der 25. Jahrestag, an dem die etwa drei Kilometer lange Mauer bei Dassow abgerissen wurde. Diese war 1979 errichtet worden und verhinderte jahrelang den Blick und den Zugang zum Dassower See. Die unterschiedlichen Texte mit Informationen aus der Geschichte wurden für die Stelen von Christine Vogt-Müller und Christiane Woest recherchiert und aufgeschrieben. Jennifer Pieper lieferte für ausländische Besucher auch die englische Übersetzung. Außerdem gaben viele Privatleute, Fotografen und auch Behörden Fotomaterial für die Stelen heraus und Grafiker Marco Pahl setzte alles nach einem wiederkehrenden Konzept zusammen. „Die Firma Gala-Bau aus Dassow unterstützt uns regelmäßig beim Aufstellen der Stelen“, sagt Angela Radtke, die sich auch für die Unterstützung im Amt Schönberger Land und für Fördermittel des Landkreises bedankt.

Nächste Stele kommt nach Steinbeck

„Zu den historischen Fakten habe ich Unterstützung von Dr. Volker Höffer von der Stasi-Unterlagen-Behörde in Rostock und von Dr. Andreas Wagner vom Grenzhus in Schlagsdorf bekommen“, sagt Angela Radtke. „Langsam rückt nun das Ende des Projektes näher!“, kündigt die Initiatorin an. „Zur Zeit ist eine Stele für Steinbeck in Arbeit. Sie bezieht sich auf das Ende des Grenzsperrgebietes an der Ostseeküste“, so Angela Radtke. Der Bürgermeister der Stadt Klütz, Jürgen Mevius, habe den Auftrag erteilt und vom Landkreis kam wieder die Zusage zur Förderung. „Unterstützt wird diese Stele auch durch eine großzügige Spende von der Familie Mann, die den Bauernhof und das Café in Steinbeck betreibt“, freut sich Radtke. Sie dankt auch Erich Reppenhagen, der als Leiter der Leader-Aktionsgruppe ihr Projekt unterstützt hat und nun in den Ruhestand gegangen ist.

Wachtürme sind stumme Zeitzeugen

„Außer den Stelen erinnert heute an die DDR-Zeit noch der Wachturm an der B105 und ein weiterer am Ufer von Teschow. Diese „Zeitzeugen“ sind sichtlich dem Verfall preisgegeben“, sagt Angela Radtke. Sie wünscht sich, dass sie als Mahnmal und Lernobjekt erhalten bleiben.

Von Malte Behnk