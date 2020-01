Grenzöffnung nahe Pötenitz: „Es war für uns sehr ergreifend“

Pötenitz

Plötzlich geht alles ganz schnell. Am 3. Februar 1990 um 9.25 Uhr ist die innerdeutsche Grenze zwischen Pötenitz und dem Priwall offen. Soldaten öffnen ein Tor. Immer mehr Menschen laufen zum Ostseestrand. Obwohl er fast vor ihrer Haustür lag, konnten die Pötenitzer ihn viele Jahre nicht erreichen. Zum Baden mussten sie nach Boltenhagen fahren. Vieles in ihrem Leben wird mit dem Fall der Mauer und der neuen Einheit Deutschlands ganz anders.

Drei Jahrzehnte später, am Sonntag, den 2. Februar, steigt zum Jubiläum „30 Jahre Grenzöffnung Pötenitz-Priwall“ ein kleines Fest. Die Ortsteilvertretung für Pötenitz, Rosenhagen, Feldhusen, Johannstorf, Benckendorf und Volkstorf organisiert es in Abstimmung mit der Stadt Dassow, dem Gemeinnützigen Verein zu Travemünde und dem Verein der Priwallbewohner. Harald Loos, Vorsitzender der Ortsteilvertretung, erklärt: „Die Erinnerung soll wachgehalten werden.“

Das Tor ist offen: Tausende Menschen gehen am 3. Februar 1990 von Pötenitz zum Priwallstrand und zurück. Quelle: Rainer Jatsch-Kösling

„Es war für uns sehr ergreifend“

Gundela Frehse war 1990 Bürgermeisterin von Pötenitz. Sie machte sich im Interesse der Bürger dafür stark, dass die Grenze auch zwischen ihrer Gemeinde in Mecklenburg und dem Lübecker Priwall geöffnet wird.

Die Pötenitzerin erinnert sich gerne an den 3. Februar 1990. Sie berichtet: „Wir wurden freudig begrüßt. Es war für uns sehr ergreifend.“ So viele Menschen wie am 3. Februar 1990 und den Tagen danach waren nie zuvor in Pötenitz. „Es sind viele Freundschaften entstanden“, erzählt Gundela Frehse. Sogar aus Wismar und Schwerin kamen Menschen, um von Pötenitz aus zur Ostsee zu gehen. Sie waren erstaunt, wie nahe die Grenze und Travemünde waren. Doch viele Jahre war es für die Pötenitzer so, als dürfe man nicht zum Nachbarn gehen. Einwohner des Dorfes im Sperrbezirk hatten den Eindruck, ihr Ort liege am Ende des Landes. Plötzlich war er von der Bundesrepublik aus gesehen nicht am Ende, sondern ganz vorn.

Neue Arbeit in Travemünde

Nach und nach fanden immer mehr Menschen aus dem äußersten Nordwesten von Mecklenburg neue Arbeit in Travemünde. Manche fuhren mit ihrem Auto nach Pötenitz, wo sie ein Fahrrad stehen hatten. Damit radelten sie nach Travemünde.

Das Programm des Jubiläumsfestes Eine Wanderung führt am Sonntag, den 2. Februar, vom Priwall nach Pötenitz. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Strandzugang 1 in Pötenitz. Gegen 16 Uhr beginnt im Bürgerhaus des Mecklenburger Dorfes ein gemeinsames Kaffeetrinken. An dem Nachmittag werden viele Gelegenheiten sein, Erfahrungen aus der Zeit vor und nach der Grenzöffnung auszutauschen.

Was sich ebenfalls änderte: Kein Pötenitzer musste mehr zum Baden bis Boltenhagen fahren und von einem Tag auf den anderen hatten sie es nicht mehr weit zum Einkaufen. Sie mussten nicht über Selmsdorf fahren, wo die Grenze seit dem 9. November 1989 offen war.

Bürger demonstrieren vor Grenztor

Anfang 1990 machten Bürger deutlich, dass sie das auch zwischen Pötenitz und dem Priwall wollen. Sie demonstrierten vor einem Tor nahe der Grenze für einen freien Übergang Richtung Ostseestrand und Travemünde.

Am 18. Januar 1990 fahren Einwohner von Travemünde nach Pötenitz. Dem voraus gingen ein Telefongespräch mit Gundela Frehse und eine offizielle Einladung durch den Gemeinderat. Mit dabei sind Vertreter von Travemünder Vereinen und der dortigen Polizeistation. Im Pötenitzer Schloss treffen die Gäste den Gemeinderat.

Ein DDR-Grenzturm stand unweit des Ostseestrands. Tausende Menschen gingen am 3. Februar vorbei. Quelle: Manfred Krellenberg

Am 22. Januar folgt der nächste Schritt Richtung offene Grenze. Grenztruppen-Major Michael Heinze führt den Pötenitzer Gemeinderat, die Bürgermeisterin und eine Delegation aus Travemünde vom Schloss aus in Richtung Priwallstrand. Heinze, der Jahre später zum Bürgermeister in Schönberg gewählt wird, befiehlt ein letztes großes Tor zu öffnen. Und schon sind alle am Strand.

Gegenbesuch im Westen

Am 27. Januar dann ein Gegenbesuch auf der westlichen Seite. Gundela Frehse und der Gemeinderat besprechen mit Travemündern, wann und wie die Grenze geöffnet werden soll. Als Termin legen sie nach weiteren Gesprächen den 3. Februar, 10 Uhr fest. Doch schon um 9.35 Uhr sind die vielen Menschen nicht mehr zu halten.

Zollbeamte der BRD stehen im Winter 1971 auf der zugefrorenen Pötenitzer Wiek vor Grenzanlagen der DDR. Quelle: LN-ARCHIV

Zweieinhalb Monate später, am 12. April 1990, öffnen die Behörden auch einen Übergang an der Mecklenburger Straße. Ihn können aber nur Fußgänger und Radfahrer passieren. Es gibt noch keine richtige Straße nach Pötenitz. Bis zum Bau sollten noch Jahre vergehen.

Fledermäuse statt Grenzsoldaten

Es ist eine schmale Straße geworden – wegen des Schutzes der Natur, die sich im ehemaligen Grenzstreifen ausgebreitet hat. Ein 1972 gebauter Beobachtungsturm der DDR, Typ BT 6, steht unweit der Pötenitzer Wiek in einem Wald, der seit 1990 im früheren Todesstreifen wächst. Amateurfunker nutzten den Turm nach der Wende. 2011 richtete der Bundesforstbetrieb Trave in der früheren Führungsstelle eine Nistmöglichkeiten für Fledermäuse ein. Der Turm steht unter Denkmalschutz.

Lesen Sie auch:

Über den Autor

Von Jürgen Lenz