Grevesmühlen 0, Wismar 72: So verteilen sich die Infektionen im Landkreis auf Städte und Amtsbereiche

Grevesmühlen

Die aktuelle Inzidenz in Nordwestmecklenburg liegt bei rund 104, der Grund sind die täglichen Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt meldet. Auch am Ostermontag wurden vier neue fälle gemeldet, ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit Covid 19. Damit liegt die Zahl der Todesfälle in Nordwestmecklenburg bei 60 seit Beginn der Zählung vor einem Jahr.

Das Fallgeschehen in der vergangenen Woche verteilte sich nach Angaben der Kreisverwaltung sehr ungleichmäßig im Landkreis. So wurde in der Stadt Grevesmühlen kein einziger neuer Fall gemeldet, in Wismar hingegen waren es innerhalb einer Woche 72. Weitere Zahlen:

Klützer Winkel 5

Gadebusch 2

Grevesmühlen Land 3

Lützow-Lübstorf 11

Neukloster-Warin 6

Neuburg 23

Rehna 1

Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen 9

Schönberger Land 23

Insel Poel 6

Stadt Grevesmühlen 0

Hansestadt Wismar 71

Nach der großen Resonanz beim Impfaufruf für Freiwillige über 60 Jahre hat der Landkreis angekündigt, die Aktion zu wiederholen. Am Sonnabend, 17. April, haben Freiwillige erneut die Möglichkeit, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. Die Einzelheiten dazu werden noch bekannt gegeben.

Von Michael Prochnow