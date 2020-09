Grevesmühlen

Leute, die fremdes Eigentum beschädigen, gab es leider schon immer – und wird es wohl auch immer geben. So war es auch im September 2010, wie die OZ vor genau zehn Jahren am 15. September berichtete. Damals ist der Schwimmsteg der Grevesmühlener Modellbootbauer mutwillig versenkt worden. Seinen Platz hatte er am Ploggensee auf dem Gelände des heutigen Freibads. Das war zu dieser Zeit allerdings den Sommer über geschlossen und somit war der Bereich unbewacht. Freie Bahn für die dreisten Täter.

Der Vorsitzende Eberhard Gericke seinerzeit vor den Überresten der Steganlage. Quelle: Franz Bökelmann

Anzeige

Seit 1996 nutzen die Modellbootfahrer, die seit 2005 im Verein IG Schiffsmodellbau NWM organisiert sind, das Gelände der Badeanstalt. Im Jahr 2010 häuften sich dort Diebstähle von Zeltgarnituren, Tischen und Bänken. Das Anbohren der Schwimmplattform war dann der Höhepunkt. Fünf von zehn Fässern, die die Konstruktion Marke Eigenbau auf dem Wasser hielten, wiesen Löcher auf.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Wissen Sie noch... – als Perlin gegen den Landkreis Nordwestmecklenburg klagte?

Verein zählt knapp 20 Mitglieder

Regelmäßige Treffen mit Fans der Flitzer gibt es in Grevesmühlen seit 2002. Nicht alle fanden das gut und führten Naturschutzgründe an. So ist die Frage bis heute nicht geklärt, ob Kritiker der Modellbootfahrer den Steg versenkten.

2005 hatte der damalige Bürgermeister Jürgen Ditz die Modellbootfahrer auf die Idee gebracht, den Verein zu gründen. Er zählt knapp 20 Mitglieder im Alter von Ende 20 bis 70 Jahre. Sie kommen aus Greifswald, Rostock, Hamburg, aus dem schleswig-holsteinischen Ascheberg und aus der Region. Vorsitzender ist seit Anfang an Eberhard Gericke. Mit offiziellen Genehmigungen nahmen die Powerboot-Freunde den Kritikern den Wind aus den Segeln, denn fortan stand es Schwarz auf Weiß, dass der Ploggensee vom 1. September bis 31. März, also außerhalb der Sommer- und Vogelbrutzeit, für das Hobby genutzt werden darf.

Von Jana Franke