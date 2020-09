Grevesmühlen: 34-Jährige eröffnet Praxis für Physiotherapie

Grevesmühlen

Der Bedarf ist da, so viel steht fest. Die Terminkalender vieler Physiotherapeuten in Grevesmühlen und Umgebung sind voll, die Wartezeiten für Patienten lang – erst recht, nachdem Rosemarie Schütt kürzlich ihre Praxis für Physiotherapie in der Klützer Straße aufgegeben hat. In Grevesmühlen eröffnet am 1. Oktober nun eine neue Praxis. Danalee Handschak wird sich im Baltic Park im Grünen Weg niederlassen.

Die 34-Jährige aus Wismar nimmt ab dem 21. September Terminanfragen entgegen. Zu erreichen ist sie unter der Telefonnummer 03881/7569555. Zunächst startet sie alleine durch. Füllt sich der Terminkalender zusehends, wird sie über eine Angestellte nachdenken, blickt sie voraus.

Anzeige

In ihrem Beruf arbeitet die zweifache Mutter – sie hat eine drei- und eine einjährige Tochter – seit 2008. Praktische Erfahrungen sammelte sie vier Jahre in der Schweiz. Zudem war sie in der Medianklinik in Wismar tätig. Nun wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ich freue mich darauf“, sagt sie. Zu finden ist ihre Praxis im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes auf dem Baltic Park-Gelände. Parkplätze sind vorhanden.

Von Jana Franke