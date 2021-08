Grevesmühlen

Diese Geschichte kennt jeder Fußballer in und um Grevesmühlen. Als Einheit Grevesmühlen, der heutige Grevesmühlener FC, Anfang der 1970-er Jahre in die zweithöchste Spielklasse in der DDR aufstieg, pilgerten an den Wochenenden Hunderte Fans an den Tannenberg, um die Spiele gegen die großen Klubs zu sehen. Auch Hansa Rostock trat damals in Grevesmühlen an. Das liegt jetzt ein halbes Jahrhundert zurück. Im Sportlerheim am Tannenberg trafen sich jetzt Spieler der Mannschaft, die sich 1971 als Bezirksmeister für die DDR-Liga qualifizierte und für die Glanzzeiten des Grevesmühlener Fußballs sorgten.

Spieler der Bezirksmeister-Mannschaft von 1971: hinten v. l. :Gerd Thorens, Karl-Heinz Wojahn, Bernd Völker, Wolfgang Ulrich, Wilfried Scharnweber und Hans-Joachim Schönfeldt, vorne, v. l.: Förderer Gerd Krause, Karsten Gevert, Rolf Schulz, Jürgen Jaedicke, Rolf Schulz, Dieter Fischer und Heinz Thrun Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Drei Spielzeiten in der DDR-Liga

Karl-Heinz Wojahn, Bernd Völker, Hans-Joachim Scharnweber, Dieter Fischer und Gerd Thorens haben in allen drei Spielzeiten Liga (1971/72, 1972/73 und 1975/76) der damals zweithöchsten Liga der DDR in der Mannschaft von Einheit Grevesmühlen gestanden. Mittelfeldspieler Gerd Thorens hätte es vielleicht sogar bis in die 1. Liga geschafft. Denn während seiner Armeezeit bekam er schon ein entsprechendes Angebot. Dafür hätte er sich aber länger bei der Armee verpflichten müssen. Das kam für Thorens aber nicht infrage. Er blieb seinem Heimatverein, für den er schon in der

Hier bekommt Wolfgang Ulrich von GFC-Präsident Klaus Welzer (1. v. l.) und dem Ehrenamtsbeauftragten Wilfried Schläger die Ehrennadel in Silber überreicht. Quelle: Dirk Hoffmann

Jugend kickte, treu, wie er heute erzählt. Auf Einladung des Grevesmühlener FC nach 50 Jahren viele der damaligen Mitspieler in schöner Runde wiederzusehen, freute ihn sehr. Aus der Mannschaft von damals fehlten Werner Pankau, Klaus-Peter Krüger und Hans-Werner Körner, die den Termin nicht wahrnehmen konnten. Torwart Klaus Sievers ist bereits verstorben.

Auch Karsten Gevert fand das Treffen nach so langer Zeit toll. Nach dem Aufstieg hatte er noch ein halbes Jahr mit Einheit Grevesmühlen in der DDR-Liga gespielt. Dann wurde ihm die Belastung aus dreimaligem Training in der Woche und den Spielen zu hoch. Mit dem Fußball hörte er auf.

Goldene Ehrennadel für Bernd Völker

Gevert und die anderen Spieler des Bezirksmeisters von 1971 erhielten am Sonnabend durch den GFC-Präsidenten Klaus Welzer und dem Ehrenamtsbeauftragten Wilfried Schläger, den Kreissportbund und dem Kreisfußballverbandsvorsitzenden Sebastian Krüger Urkunden und Ehrennadeln. Die Nadel in Gold gab es dabei für Bernd Völker. Die besondere Auszeichnung bekam er, weil er nach der Zeit in der DDR-Liga und anderen Ligen viele Funktionen im Fußball bekleidete, unter anderem als Präsident des Grevesmühlener FC. Sogar als Spieler ist der mittlerweile 77-Jährige noch aktiv. So spielt er bei den Alten Herren des GFC und ist Teil der Ü 70 des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die regelmäßig gegen Mannschaften aus Bremen, Hamburg und Rostock antritt.

Die Geschichte des Grevesmühlener Fußballs Der GFV 08 war bis 1933 ein bürgerlicher Fußballverein. Neben diesem gab es ab 1920 eine Mannschaft des Arbeiter-Turn-Vereins (ATV) Grevesmühlen. Es ist nicht überliefert, ob beide Mannschaften je gegeneinander spielten. Mit der Auflösung des ATV im Jahr 1933 wechselten einige Spieler zum GFV 08 und trugen zur Verstärkung der 1. Männermannschaft bei. Zu den herausragenden Spielern zählte Torwart Bruno Köppen, der sogar in die Auswahl des Landes Mecklenburg berufen wurde. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges reduzierte sich der Fußballsport in Grevesmühlen in erster Linie auf den Jugendbereich. Völlig neue Bedingungen entwickelten sich nach Kriegsende. Die Einwohnerzahl Grevesmühlens verdoppelte sich. Kinder und Jugendliche suchten und fanden eine sportliche Betätigung. Aus der antifaschistischen Sportbewegung heraus bildete sich 1946 die Sportgemeinschaft (SG) Grevesmühlen, deren 1. Männermannschaft zunächst in der Landesklasse West, dann in der Bezirksklasse und 1950 in der höchsten Spielklasse, der Landesklasse Mecklenburg, spielte. Zu herausragenden Spielerpersönlichkeiten gehörten unter anderem die Brüder Günther und Heinz Thrun, Willi Bendul, Rudi Fenner, Alfred Reichel, Hans-Joachim „Mucki“ Siat und Ernst-Günter „Jonny“ Wilken. Aus der SG Grevesmühlen entstand im November 1951 die BSG „Empor“ Grevesmühlen. Unter sehr komplizierten Bedingungen war ein neues Stadion auf dem Tannenberg entstanden, das am 1. Mai 1952 als „Volksstadion“ eingeweiht wurde. Nach der Bildung der Bezirke im Juli 1952 spielte die 1. Männermannschaft der BSG „Empor“ Grevesmühlen in der Bezirksklasse Rostock, nach dem Spieljahr 1954/55 stieg sie als Meister in die Bezirksliga Rostock auf. 1957 wechselte der Fußballsport zur BSG „Einheit“ Grevesmühlen, die im selben Jahr entstand.

GFC gewinnt am Sonnabend gegen Einheit mit 3:2

Auch für Bernd Völker war das Wiedersehen etwas Besonderes. Neben dem Essen und der Ehrung war es verbunden mit der Einladung zu dem Landesklassen-Duell Einheit Grevesmühlen gegen Grevesmühlener FC, das der GFC mit 3:2 für sich entschied. Mit einem Tipp, wie dieses Spiel ausgeht, tat sich Völker, als es noch 0:0 stand, schwer. Lieber hätte er es gesehen, dass es statt den zwei Vereinen nur einen Verein in der ehemaligen Kreisstadt geben würde. Dann wäre es wahrscheinlich eher möglich, dass Grevesmühlens Kicker mal wieder in höheren Ligen spielen und zumindest etwas an die guten alten Zeiten anknüpfen können.

Von Dirk Hoffmann