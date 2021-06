Grevesmühlen

„Männerspielzeug“ nennt Jan-Peter Ingwersen das Abbruch-Monster, aus dessen Kanzel er gerade geklettert ist. Dabei lacht er freundlich. Der Chef einer Abbruchfirma mit Sitz in Groß Walmstorf, einem Ortsteil der Gemeinde Hohenkirchen in Nordwestmecklenburg, hat den Longfront-Bagger für Abbrucharbeiten auf dem alten Industriegelände am Börzower Weg in Grevesmühlen angemietet. Im Westen der Stadt wird bald gebaut.

West I heißt das Gebiet, in dem einmal alte Menschen und junge Familien gemeinsam leben sollen. Bevor es jedoch soweit ist, müssen die alten Industrieanlagen weg. Und das ist der Job von Ingwersen und seinen Männern.

Sechs Hektar bebaute Fläche

Der Longfront lässt sicher nicht nur Männerherzen höher schlagen, sondern jedes Herz, das auf große Maschinen mit ganz viel Power steht. 65 Tonnen schwer, 22 Meter langer Ausleger mit einer Stahlschrottschere, die nun nach und nach die 96 Silos eines ehemaligen Getreidewerks wegfressen werden, die unter anderem auf dem Gelände stehen.

Obwohl der Ausleger schon hoch reicht, sagt Ingwersen, wird er demnächst wohl noch eine Rampe aus Betongranulat bauen, um mit dem Longfront dort hinaufzufahren. Um die Teile der Siloanlage zu erreichen, für die es immer noch nicht reicht. 17 Meter sind die Silos hoch, 21 Meter die Türme, die zur Anlage gehören.

Für drei Wochen hat die Abbruchfirma den Longfront angemietet. Ob das wirklich in dieser kurzen Zeit zu schaffen sein wird? Ingwersen ist zuversichtlich. Das Projekt Industriegelände insgesamt, an dem der gebürtige Nordfriese in Grevesmühlen gerade arbeitet – seit den 1990er Jahren lebt er in Nordwestmecklenburg und zwar gern, wie er betont – ,ist kein kleines. Da sind nicht nur die Silos, da sind noch Hallen und andere Gebäude. Sechs Hektar von insgesamt fast acht Hektar Fläche sind bebaut oder versiegelt. Die Kosten für den Abbruch betragen eine Million Euro.

Bis zum Ende des Jahres hat die Firma Ingwersen aus Groß Walmstorf Zeit, um das Gelände am Börzower Weg in Grevesmühlen komplett zu beräumen. Quelle: Jan-Peter Ingwersen

Subunternehmen entsorgen Asbest

Im Mai hat die Jan-Peter-Ingwersen GmbH & Co. KG losgelegt. „Vertraglich vereinbart haben wir sieben Monate Bauzeit mit der Stadt.“, sagt Jan-Peter Ingwersen. „Wenn es einen Monat später werden sollte, wird das kein Problem sein. Wenn es einen Monat früher klappt, ist wohl auch niemand traurig.“

Bei der Kalkulation eines Abbruchs von dieser Dimension muss viel beachtet werden. Es fallen unter anderem Schadstoffe an, die entsorgt werden müssen. 17 000 Quadratmeter Asbest, gibt Ingwersen an. Mit der Demontage hat Ingwersen die Firma AMB Rostock beauftragt. Die Container mit den Schadstoffen werden von der GER Umweltschutz aus Grevesmühlen entsorgt. Das meiste davon wandert wohl auf eine Deponie nach Rostock.

Altbeton wird recycelt und geht wieder auf Baustellen

An Abbruchbeton, sagt Ingwersen, fallen ungefähr 30 bis 35 000 Tonnen an. Der Beton wird direkt auf dem Gelände am Börzower Weg recycelt. Ingwersen erklärt die Anlage, die von seinen Mitarbeitern ohne Unterlass gefüttert wird.

In das Brechmaul wandern Alt-Betonstücke in der Größe von maximal 50 mal 50, also einen halben Meter mal einen halben Meter. Sie werden krachend zermalmt und kommen als recyceltes Betongranulat wieder heraus. Das wird dann direkt auf Baustellen geliefert.

Zehn Euro pro Tonne recycelter Beton, bei Lieferung direkt an den Ort, wo es verbaut wird. Die Stadt Lübeck, sagt Ingwersen, nimmt ihm den Recycling-Beton kaum noch ab. „Die haben wohl genug Geld und setzen auf Naturstein für 30 Euro die Tonne.“ Dabei sei das Granulat schadstoffgeprüft. Aber der Unternehmer hat schon seine Interessenten.

Gelände mit Kameras gesichert

Die Sicherung der Baustelle sei ein Thema. Es geht dabei nicht nur um die Jugendlichen, die gern in den Industrieruinen Party machen. Auch Wertstoff-Diebe, die alte Elektromotoren und Kabel stehlen, sind Tatsache. „Die Schrottpreise sind hoch, auch für Kabelschrott“, sagt der Abbruch-Unternehmer. „Es wurde sogar noch geklaut, als wir im Mai hier angefangen haben.“

Inzwischen ist das Gelände mit Kameras gesichert. Außerdem, sagt Ingwersen: „Was wir jetzt hier auseinanderschneiden, ist so groß, das lädt niemand mehr von Hand in sein Auto.“ Das ist wichtig, denn auch das Wiederverkaufen von Wertstoffen ist Teil der Kalkulation von Abbruchunternehmen.

Wie wird man eigentlich Abbruch-Unternehmer?

Auf die Frage, wie man eigentlich Abbruch-Unternehmer wird, antwortet der hochgewachsene Mann erneut mit einem freundlichen Lachen. Dann sagt er: „Man muss über 18 Jahre alt sein, über den aufrechten Gang verfügen und sich die Hosen nicht mit der Kneifzange anziehen.“

Abbruch ist kein geschützter Bauberuf. Was Ingwersen gern geändert hätte. Allerdings müssten bei Großprojekten, erklärt er, zumindest verschiedene Zertifikate, unter anderem zum Schadstoffabbruch, vorgelegt werden, und auch bestimmte Lehrgänge von einigen Mitarbeitern absolviert worden sein.

Kurioses zum Thema FFP 2-Masken

Kurios sei, erzählt Ingwersen noch, bevor er zurück in seine Kanzel steigt und das „Männerspielzeug“ wieder anwirft, dass er und seine Männer alle zwei Jahre zum Arbeitsmedizinischen Dienst müssen, um sich ärztlich untersuchen zu lassen. „Das ist Vorschrift, um zu klären, ob wir FFP 2-Maske tragen dürfen.“

Die zu tragen, ist bei bestimmten Abbrucharbeiten Vorschrift vonseiten der Berufsgenossenschaft Bau. „Und obwohl jetzt per Corona-Verordnung alle Menschen diese Masken tragen müssen, müssen wir uns weiter ärztlich untersuchen lassen, ob wir sie tragen dürfen.“

Dass auf den Verpackungen der FFP 2-Masken, die er und seine Mitarbeiter nutzen, klar draufsteht, dass sie nicht gegen Gase und Viren schützen, veranlasse ihn inzwischen aber längst nicht mehr zum Nachdenken. „Es sind verrückte Zeiten.“, meint er achselzuckend und schmeißt das Abbruch-Monsters wieder an.

Von Annett Meinke