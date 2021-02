Grevesmühlen

Noch zeugt der Schriftzug „Zubehör Ersatzteile“ von der Geschichte des Hauses in der Großen Seestraße 7 in Grevesmühlen. Die Farbe an Fenster und Eingangstür ist abgesplittert, die Gardinen vergilbt und löchrig. Schon bald wird sich das Bild wandeln und die Ruine ein saniertes Wohnhaus sein.

Hinter der Fassade tut sich etwas in einer der ältesten Autowerkstätten in Grevesmühlen, deren Geschichte noch vor dem Zweiten Weltkrieg als Opel-Werkstatt begann. Nach dem Krieg wurden in dem dann unbenannten VEB KIB (Kraftfahrzeuginstandsetzungsbetrieb) Ostseetrans Wismar vor allem Wartburgs und Trabants repariert.

In dem Gebäude war eine Autowerkstatt beherbergt. Quelle: Jana Franke

Lange passierte nichts an Ort und Stelle. Seit geraumer Zeit ist sowohl die Hausnummer 7 als auch das angrenzende Gebäude Nummer 9 von einem Bauzaun umgeben. Ein Gerüst verdeckt beide Fassaden. Seit März vergangenen Jahres sind beide Häuser im Besitz von Andreas Venzke aus Zierow. Entstehen sollen insgesamt sechs Wohnungen – drei in der Hausnummer 7 und drei in der Hausnummer 9.

Zur Geschichte Vor den beiden Häusern befand sich einst eine Tankstelle. Im Buch „Die Straßen und Plätze der Stadt Grevesmühlen“ von Ortschronist Eckart Redersborg ist zu lesen, dass diese am 23. Dezember 1960 vom Handbetrieb auf Automatik umgestellt worden war. Somit galt sie als erste moderne Tankstelle innerhalb des damaligen Kreises Grevesmühlen. Sie war gleichzeitig bis 1966 die letzte der in den früheren Jahrzehnten vorhandenen Tankstellen innerhalb des Stadtkerns. Weitere kleine Tankstellen gab es unter anderem am Sedanplatz (am heutigen Amtsgericht) und in der Lübecker Straße.

Der Schnee in dieser Woche wirbelt die Pläne von Andreas Venzke nun ein wenig durcheinander. Eigentlich sollte das Dach der Hausnummer 9, in dem zum Teil die Fahrzeugwerkstatt untergebracht war, die Tage heruntergenommen werden, um einen Ringanker zu setzen.

Das wird nun ein wenig nach hinten verschoben werden müssen, sagt der 46-jährige Investor, der einen Fliesenleger-Meisterbetrieb leitet. Im Plan dagegen ist die Arbeit im Haus links daneben. Hier sind die Wohnungen bereits deutlich zu erkennen. Die Badewannen haben ihren Platz gefunden, Bodenbeläge liegen zum Verlegen bereit.

Die Wohnung im Untergeschoss ist 46 Quadratmeter groß, in der zweiten und dritten Etage entsteht jeweils ein 80 Quadratmeter großer Bereich mit Wohnküche, Schlaf- und Badezimmer. „Alle Wohnungen sind bereits vermietet“, verrät Andreas Venzke. Der Einzug soll im April realisiert werden. Einen genauen Terminplan für die Hausnummer 9 gibt es noch nicht. Die Wohnungen werden ähnlich groß wie im Nachbarhaus, verrät er.

Gekauft hatte Andreas Venzke beide Häuser im März vergangenen Jahres von der Stadt Grevesmühlen. „Ich bin im Internet darauf aufmerksam geworden“, erklärt er. Die Bearbeitung des Bauantrages habe sich ein wenig in die Länge gezogen, aber seit Oktober 2020 wird an dem Standort kräftig gewirbelt. Im Innenhof sollen für alle Mietparteien noch Stellplätze entstehen.

Dort waren bis vor mehr als sechs Jahren noch Hofgebäude und ein großer Bereich der Werkstatt zu finden. Alles war abgerissen und das Gelände in private und öffentliche Bereiche aufgeteilt worden – allerdings nicht ganz ohne Probleme. Bei den Baumaßnahmen, die insgesamt mehr als 400 000 Euro kosteten, gab es seinerzeit einige Pannen wie beschädigte Häuser und umgestürzte Mauern.

