Am Gymnasium Am Tannenberg in Grevesmühlen gibt es einen weiteren positiven Fall eines Schülers, der die achte Klasse besucht. Daher ist vom Gesundheitsamt des Landkreises für die gesamte Klassenstufe bis einschließlich zum 27. November eine Quarantäne angeordnet worden. Die betrifft alle Kinder, die am 11. und 12. November am Unterricht teilgenommen haben.

Die entsprechende Allgemeinverfügung wird im Laufe des Tages auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht. Bislang sind die Schüler über den internen Server der Schule informiert worden. Eine Reihentestung ist erst einmal nicht vorgesehen, heißt es dort. Der Präsenzunterricht für die achten Klassen findet wieder ab dem 30. November statt.

Nur noch eine Klassenstufe , die nicht in Quarantäne ist

Die Achtklässler sind bereits am vergangenen Freitag nach Hause geschickt worden. Seitdem haben sie Onlineunterricht, da nach mehreren Coronafällen an der Einrichtung viele Lehrer in Quarantäne sind und der Präsenzunterricht nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Mit der neuen Anordnung gibt es nur noch eine Klassenstufe am Gymnasium, die Klassenstufe 12, die nicht in Quarantäne ist. Für die Zehntklässler beginnt der Präsenzunterricht am 25. November, für die Siebtklässler am 27. November, für die Neunt- und Elftklässler am 29. November und für die Achtklässler am 30. November.

Auch Regionale Schule und Grundschule betroffen

An der Regionalen Schule Am Wasserturm sind derzeit die Siebt- und Achtklässler in Quarantäne. Die ist bis einschließlich zum 20. November angeordnet, der Präsenzunterricht startet am 23. November wieder.

Die Grundschule „ Fritz Reuter“ musste in der vergangenen Woche Freitag komplett ihre Türen schließen. Hier gab es mehrere positive Fälle. Die Quarantäne der Erst- bis Viertklässler gilt bis zum 24. November, einen Tag später startet der Präsenzunterricht wieder. Von dieser Quarantäne betroffen sind auch Kinder der Grundschule Am Ploggensee, die den Hort Am Lustgarten (Haus 1) besuchen.

