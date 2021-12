Grevesmühlen

Am vierten Adventssonntag findet um 17 Uhr in St. Nikolai Grevesmühlen eine musikalische Adventsandacht statt. Am 24. Dezember gibt es um 14.30 Uhr ein Krippenspiel und um 17.30 Uhr eine Christvesper. Eine Voranmeldung unter Tel. 0172/3985368 ist erforderlich. Es gilt für alle Veranstaltungen 3G sowie eine Maskenpflicht.

In der Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen gibt es anstelle des für Heiligabend geplanten Musicals um 16 Uhr ein Beisammensein unter dem großen Christbaum auf dem Pfarrhof. An der Feuerschale wird die Weihnachtsgeschichte erzählt, es gibt warme Getränke und Weihnachtslieder zum Mitsingen.

Die Kirche in Diedrichshagen lädt am 24.12. um 16 Uhr zu einer Christvesper. Am 31.12. wird um 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Es gilt 3G sowie Maskenpflicht während der Veranstaltungen.

In Boltenhagen wird am 24. Dezember um 15 Uhr Christvesper vor der Kirche gehalten. Keine Einschränkungen außer den geltenden Abstandsregeln. Um 23 Uhr wird in der Kirche mit 3G und Maske Christnacht gefeiert. Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es um 11 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche. Am 26. Dezember gibt es um 11 Uhr Texte und Lieder unterm Tannenbaum. In der Kirche gilt immer 3G und Maske.

Ein Krippenspiel mit begrenzter Teilnehmerzahl, 3G und Maske findet am 24. Dezember um 15 Uhr in der Kirche in Klütz statt. Pastorin Pirina Kittel ist traurig, dass auch in diesem Jahr wegen Corona das Angebot in Klütz erneut reduziert werden muss: „Wir hoffen sehr, dass wir kommendes Jahr wieder wie gewohnt zwei Christvespern werden feiern können.“ Sehr froh ist sie darüber, dass die Nordkirche den Gemeinden selbst die Freiheit lässt, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. „Uns war es wichtig, 3G-Angebote machen zu können, damit niemand ausgeschlossen wird“, betont sie. Am 26. Dezember gibt es in der Klützer Kirche um 15 Uhr Texte und Lieder unter dem Tannenbaum (3G und Maske).

In Bössow findet die Christvesper am 24. um 16.15 Uhr vor der Kirche, nur mit Abstandsregeln statt.

Die evangelische Kirchengemeinde Dassow hat für Heiligabend drei Gottesdienste geplant und zwar um 14.30, 17 und 22 Uhr (3G). Die Plätze sind begrenzt, Karten bekommt man im Pfarrhaus oder im Gottesdienst. Am 1. Weihnachtstag findet der Gottesdienst wie gewohnt um 10 Uhr statt.

In Kalkhorst findet am 24. um 15 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel statt, es gilt 3G und eine Anmeldung bei Jürgen Kohtz, Telefon 0 15 12 / 7 58 85 10 oder E-Mail juergen.kohtz@t-online.de, ist erforderlich. Um 16.30 Uhr gibt es eine Bläservesper ohne Einschränkungen draußen vor der Kirche.

Damshagen bietet um 17 Uhr eine Christvesper mit 3G in der Kirche. Die Kapazitäten sind auch hier begrenzt: Anmeldung von 10 bis 11 und 17 bis 19 Uhr bei Gabriele Rydryck, Telefon 03 88 25 / 2 27 49.

Wer an der Christvesper um 18 Uhr in Elmenhorst teilnehmen möchte (3G), möge sich bitte zwischen 16 und 19 Uhr bei Gerlinde Semrau, Telefon 03 88 25 / 2 90 38, anmelden.

Pastorin Wilma Schlaberg plant in Schönberg am 24. Dezember um 15 Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel (Achtung, es gilt 2G) und um 17 Uhr eine Christvesper mit Chor (3G). Am 1. Weihnachtstag gibt es um 10 Uhr Gottesdienst (3G). Außer am Heiligabend bietet die Schönberger Kirchengemeinde die Möglichkeit, sich mit einem mitgebrachten Test, 20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes, „unter Aufsicht“ vor Ort zu testen.

In Rehna wird am Heiligabend um 17 Uhr Christvesper in der Kirche (3G) gefeiert. Am 25.12. 10 Uhr im Gemeinderaum (3G). Die Kirchengemeinde Kirch-Grambow verlegt ihre Christvesper mit Krippenspiel um 15.30 Uhr wie im vergangenen Jahr auf die Schlosswiese nach Wedendorf (nur Abstandsregeln). Am 2. Weihnachtstag gibt es einen 3G-Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche.

In den Kirchen von Roggenstorf, Börzow und Kirch-Mummendorf wird es auch in diesem Jahr keine Präsenz-Gottesdienste zu Weihnachten geben. Die Kirchen sind alle zu klein, um einen Gottesdienst mit Abstandsregeln zu feiern, da dann jeweils nur 30 bis 40 Menschen Platz finden könnten. „Nur mit 2G hätten wir die Kirchen füllen dürfen und wir haben uns dagegen entschieden, um niemanden auszuschließen“, erklärt Pastor Dirk Greverus.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er plant einen Online-Gottesdienst für seine Gemeindeglieder, der bereits in Börzow aufgezeichnet wurde. Dieser soll am 24.12. ab Mittag auf der Homepage der Gemeinde und auf Youtube verfügbar sein. „Für die Menschen, die aus eigener Kraft nicht ins Netz kommen, haben wir DVDs gebrannt, die wir vom vierten Advent an verteilen werden“, so der Pastor. www.kirchengemeinde-roggenstorf.de

Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet um 10.15 Uhr in Börzow ein Gottesdienst für die gesamte Kirchenregion Grevesmühlen statt (3G).

Die katholische Kirche feiert am Heiligabend um 17 Uhr in Grevesmühlen Christmette. Achtung, es gilt 2G! Am 26.12. wird um 8.45 Uhr Heilige Messe in Grevesmühlen gefeiert (3G). In Klütz gibt es am 25.12. um 10 Uhr ein Hochamt, hier gilt 3G. Maske ist bei allen Veranstaltungen zu tragen.

Von Annabelle von Bernstorff