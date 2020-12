Grevesmühlen: Als Pastoren und Küster über Glocken informierten

Grevesmühlen

Heute vor zehn Jahren widmete sich die OZ den Kirchenglocken in der Region. Gerade an Weihnachten sind sie besonders häufig zu hören. Es ist Klang, der verbindet, waren sich die Küster aus dem Kreis vor zehn Jahren einig. Sowieso: Weihnachten und Glocken - das würde einfach zusammengehören, fand Boltenhagens Küster Jürgen Multhaup. Die Kirchenglocke von Boltenhagen sei auch deswegen so besonders, weil sie eine der wenigen Glocken ist, die noch von Hand geläutet werden können.

Grevesmühlens damaliger Pastor Wolfgang Heinrich sagt: „Auf den Klang kommt es an.“ Etwa in der Mitte des 48 Meter hohen Turms der gotischen St.-Nikolaikirche befinden sich die drei Glocken. Die älteste ist aus Bronze. 1666 ist der Klangkörper in Wismar vom Glockengießer Adam Dankwart geschaffen worden. Doch 344 Jahre Geläut hatten Spuren hinterlassen. Der Rand der ältesten und größten Glocke ist zerfurcht. Ergänzt wird der Klang der von Adam Dankwart gegossenen Glocke durch zwei weitere aus Stahl. 1960 sind diese in der Glockengießerei im thüringischen Apolda gegossen worden.

Dem Himmel so nah wie möglich

Eine enge Wendeltreppe und abgetretene Stufen führen zu der „Stimme“ der Schönberger St.-Laurentius-Kirche. Drei gewaltige Glocken hatten vor zehn Jahren ihren Platz im Glockenturm. „Früher sind sie noch getreten worden", berichtete der damalige Küster Hans-Christoph Rathke. Daran erinnert vor zehn Jahren eine schwankende Konstruktion aus schmalen Holzbrettern, die die Glocken wie ein Gerüst einzäunten.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort muss niemand mehr hinauf. Geläutet wird maschinell. Und dennoch, sagt der Küster, begeistert der Klang die Menschen. Früher wie heute. Dem Himmel so nah wie möglich, stellen die Klangkörper ein Verbindungsglied zwischen den Menschen und dem Göttlichen dar, heißt es in der Kirche. Gerade jetzt zu Weihnachten, wenn Lärm und Hektik für einen Moment verstummen, scheinen die Glocken noch schöner zu klingen, als sonst. „Das ist doch so, und das ist schön“, sagte Rathke.

Von Jürgen Lenz