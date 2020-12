Grevesmühlen: Als Weihnachtsprogramme noch Normalität waren

Grevesmühlen

Was waren das noch für Zeiten, als Kinder verschiedener Einrichtungen zur Weihnachtszeit mit einem netten Programm bespaßt wurden. Was noch im vergangenen Jahr Normalität war, ist in Pandemie-Zeiten nicht möglich.

Auch im Dezember 2010 gab es eine Zusammenkunft im Vereinshaus, die die OZ festhielt. 80 Kinder aus mehreren Kindertagesstätten erlebten den Diplomweihnachtsmannhelfer Micha – kein Geringerer als Liedermacher Michael Günter. Gemeinsam mit den Kindern sang er Lieder und telefonierte sogar mit seinem Chef, dem Weihnachtsmann. Obwohl er von diesem strengstes Verbot hatte, den Kindern zu erzählen, was seine eklige Lieblingsspeise ist, verriet er es dann doch. Wie groß war seine Empörung darüber, dass die Kinder in Grevesmühlen auch so gern Gummibärchen essen. Mit dem abschließenden Weihnachtsfeuer stimmte Micha die Kinder auf die Weihnachtszeit ein. Wer erkennt sich wieder oder kann sich noch erinnern?

Von Jana Franke