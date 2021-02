In unserer Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir täglich Ereignisse aus jener Zeit vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Heute entführen wir Sie wieder in die Welt des Sports: Am 8. Februar 2011 schaffte es Leichtathletin Janika Lange mit einem sensationellen Rekord in die Zeitung.