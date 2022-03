Grevesmühlen

Den Weg nach „Hause“ musste der B 1000 auf einem Trailer antreten. Zwar läuft der Motor des Oldtimers und der Zustand ist für sein Alter top. „Aber es war einfach der sicherste Weg, ihn auf einem Anhänger sicher nach Grevesmühlen zu bringen“, erklärt Ekkehard Giewald mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Denn der Barkas ist ein ganz besonderes Fahrzeug, das jetzt die Geschichte des Kreisverbandes bereichert. 

„Es gibt nicht mehr viele von diesen Fahrzeugen. Damals nach der Wende wurden sie verschleudert, die meisten landeten auf dem Schrott. Heute musst du schon suchen, um einen ordentlichen B 1000 zu finden“, erklärt der Vorstandschef des DRK-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg, der durch Zufall auf den Wagen stieß.

Ekkehard Giewald, DRK NWM Quelle: Annett Meinke

Das DRK im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat eines dieser seltenen Fahrzeuge, was bei den Kollegen im Nordwestkreis für Interesse sorgte – und die Frage, ob es nicht noch solch einen Wagen irgendwo gebe. Und den gab es. „Der Kollege aus dem benachbarten Kreisverband hat dann zu mir gesagt: ‚Du, ich kenn’ da einen Feuerwehrmann aus Schwerin, der heute in Brandenburg lebt, der hat noch so einen.‘“ So kam der Kontakt und am Ende der Deal zustanden. Wenig später stand auf dem Hof in Doberlug-Kirchhain ein Transporter aus Grevesmühlen samt Trailer.

Bis 1991 auf der Werft gelaufen

Der Sanitätskraftwagen (Kurz: Sankra) im Feuerwehrlook, der am 9. Juli 1973 zugelassen wurde, ist allerdings nicht einfach nur ein DDR-Oldtimer, er hat auch eine besondere Geschichte. Es handelt sich dabei um den Wagen, den die Feuerwehr der Mathias-Thesen-Werft in Wismar genutzt hat bis 1991. „Das war schon richtiges Glück, als wir erfahren haben, welchen Hintergrund der Wagen hat.“

Der Zustand des B 1000 ist beeindruckend gut, auch der Unterboden sieht noch gut aus. Selbst der Innenraum ist noch original.

Viel zu überlegen gab es nicht. Denn zur Arbeit des DRK gehört es auch, sich mit der Geschichte und den Traditionen des Deutschen Roten Kreuzes auseinanderzusetzen. Ursprünglich wollte der Eigentümer, ein Berufsfeuerwehrmann aus Brandenburg, knapp 15 000 Euro für den seltenen und gut erhaltenen Oldtimer haben. Bedingung des Verkäufers war zudem: „Der Wagen sollte so bleiben wie er ist und nicht zu einem Wohnmobil umgebaut werden“, berichtet Ekkehard Giewald.

Sonderausstattung? Fehlanzeige, aber einen Aschenbecher hatte der Sankra. Quelle: Michael Prochnow

12 739 Kilometer auf dem Tacho

Denn trotz des guten Zustandes ist an dem B 1000 noch einiges zu machen, auch wenn er erst 12 739 Kilometer auf dem Tacho hat. Dafür wurde beim DRK eine Arbeitsgruppe aus Leuten gebildet, die ehrenamtlich den Sanitätskraftwagen wieder fit machen für die Straße. Dazu gehören Jörg Niebuhr vom Fahrdienst des DRK, er ist gelernter Kfz-Schlosser, sowie Karsten Bössow aus dem Rettungsdienst, der Karosseriebau gelernt hat und in seiner Freizeit Oldtimer restauriert. „Bessere Experten kann man nicht bekommen, aber wer Lust hat, kann gern noch mitmachen.“

Die Geschichte des DDR-Bullis Was der VW-Bus für die Bundesrepublik war, das war der Barkas B 1000 für die DDR. Hochgradig untermotorisiert, aber unverwüstlich und konkurrenzlos. Der wurde von 1961 bis 1991 im VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt hergestellt. Bereits kurz nach Serienanlauf wurde der Hubraum von 900 auf 1000 Kubikzentimeter vergrößert, wobei sich die Leistung von 40 auf 42 PS erhöhte. 1964 erfolgten eine Reihe technischer Detailverbesserungen, darunter eine Zweikreisbremsanlage, Knüppel- statt bisher Lenkradschaltung, ein verändertes Kühl- und Heizsystem sowie verbesserte Sitze. 1965 wurde die unhandliche Stockhandbremse durch einen Hebelarm ersetzt, die Heizung verbessert und der Kühlwasser-Einfüllstutzen vom Kühler auf das obere Bugteil verlegt. 1969 wurde die Motorleistung auf 46 PS erhöht, sowie die Innenausstattung hinsichtlich Fahrkomfort und Sicherheit verbessert. Ab 1984 wurde eine LED-Anzeige für Tankinhalt und Kühlwassertemperatur eingebaut. Die seitliche Klapptür an den geschlossenen Ausführungen wurde ab Juni 1987 von einer Schiebetür abgelöst. Vom B 1000 wurden 175 740 Fahrzeuge gebaut. Wie viele davon heute noch existieren, ist unklar. Wer ein gut erhaltenes Exemplar sucht, braucht schon etwas Glück.

Auf die Truppe wartet eine interessante Aufgabe, denn der Zustand ist weitestgehend top. Dafür gibt es im und am B 1000 zahlreiche spannende Details. „Die Ausstattung ist auch noch komplett original“, betont Giewald. Sogar die Sauerstofflaschen aus DDR-Zeiten stehen noch eben der Liege. Dass der B 1000 trotz seines Alters und der Tatsache, dass er nach der Werft noch bei einer Feuerwehr südlich von Schwerin im Einsatz war, so wenige Kilometer auf der Uhr hat, liegt laut dem DRK-Chef vor allem am Einsatzgebiet in Wismar. „Das waren damals kurze Strecken auf der Werft, viel gefahren ist er nicht. Gut für uns.“

Originalzustand auch im Innenraum. Quelle: Michael Prochnow

DRK-Mitarbeiter restaurieren den Wagen

Inzwischen hat Ekkehard Giewald auch Kontakt zu einem ehemaligen Feuerwehrmann der Werft, der den Barkas noch aus seiner aktiven Zeit kennt. Auch seine Erfahrungen sollen in das Projekt einfließen. Einziger Wermutstropfen für das DRK: Die rot-weiße Lackierung ist natürlich nicht die Originalfarbe der Schnellen Medizinischen Hilfe (SMH), die zu DDR-Zeiten diese Sanitätskraftwagen nutzten. Diese Farbe ist zumindest noch im Innenraum erhalten und gut zu erkennen. „Wir haben versprochen, das Auto so zu erhalten, wie es ist. Und daran werden wir uns natürlich auch halten.“ Denn im Grunde genommen handele es sich um ein DRK-Fahrzeug, das nur von der Feuerwehr genutzt worden sei. „Wichtig ist mir, dass zu erkennen ist, dass es eben ein Krankenwagen war.“

Von Michael Prochnow