Grevesmühlen

Arbeiten von Kindern und Jugendlichen aus dem Unterricht der Kunstklassen der Kreismusikschule sind derzeit in den Fenstern des Alten Rathauses in Grevesmühlen zu sehen. Die Werke, die unter der Leitung von Britta Bart entstanden sind, werden so lange dort präsentiert, bis die seit 2018 weitgehend ungenutzte Immobilie einen neuen Pächter hat.

„Ein paar Wochen werden die Bilder zu sehen sein“, sagt Britta Barth, die froh ist über die Möglichkeit, die Arbeiten zu präsentieren. Denn eigentlich war vor einem Jahr eine große Ausstellung in der Wismarer Gerichtslaube geplant.

Doch Corona hat den kleinen Künstlern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, dreimal wurde die Ausstellung verschoben. Deshalb hat Britta Barth nach Alternativen gesucht, und die bot sich mit dem Alten Rathaus und seinen großen Fenstern am Markt in Grevesmühlen.

Von Michael Prochnow