Grevesmühlen: Am 1. Mai greift das neue Parkkonzept

Grevesmühlen

Ab dem 1. Mai gilt in Grevesmühlen die neue Parkordnung, betroffen davon sind vor allem die Seitenstraßen in der Innenstadt. Dort dürfen dann nur noch Fahrzeuge stehen, deren Halter zuvor einen Parkausweise beantragt und erhalten haben. Das sind derzeit 113, wie die Anfrage bei der Stadtverwaltung ergab. Einen Parkausweis erhält übrigens nur, wer in den Innenstadt gemeldet ist, ein Fahrzeug besitzt und keinen Parkplatz auf dem eigenen Grundstück zur Verfügung hat. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, würden die Angaben der Antragsteller auch überprüft.

Sprecherin Tina-Sophie Schulz: „Die Kontrollen zu vorhandenen Stellplätzen und Garagen erfolgen übers Luftbild oder im Zweifel auch vor Ort. Jeder anspruchsberechtigte Bürger bekommt einen Bewohnerparkausweis. Dies ist auch in Haushalten mit mehreren Anspruchsberechtigten der Fall.“ Ausnahmen von der Regel gibt es auch, unter anderem für Handwerker und soziale Dienstleister wie beispielsweise Pflegedienste. Entsprechende Formulare gibt es auf der Internetseite der Stadtverwaltung.

Zweifelhafte Fälle würden nach Aussage der Stadtverwaltung intern erörtert, entsprechende Entscheidungen würden zeitnah getroffen. „Und wir werden auch die ersten Wochen nach Einführung des Bewohnerparkens beobachten, ob und wie die Regelungen greifen und wo womöglich Nachbesserungsbedarf besteht“, so die Stadtsprecherin. „Das ändert aber nichts am Grundsatz, dass Einschränkungen der Parkplatzflächen in den Seitenstraßen dringend notwendig sind und deshalb den Bewohnern für die bestehenden Parkplätze in den Seitenstraßen Vorrang eingeräumt werden sollte.“

Von Michael Prochnow