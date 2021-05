Grevesmühlen: Am Börzower Weg sollen 150 Wohnungen und 200 Pflegeplätze entstehen

Grevesmühlen

Die Leitungen für die Fernwärme wurden in den vergangenen Monaten bereits verlegt, jetzt beginnt der Abriss der alten Gebäude auf der Anlage am Börzower Weg in Grevesmühlen. Die Stadt Grevesmühlen plant dort zusammen mit ihren Projektpartnern den Bau verschiedener Einrichtungen. Nach langwierigen Kaufverhandlungen ist die Stadt seit 2017 Eigentümerin der rund acht Hektar großen Fläche, die sich von der ehemaligen Bahnlinie des Kaffeebrenners bis zur Kreisverwaltung erstreckt. Jetzt soll ein neues Wohngebiet mit viergeschossigem Wohnungsbau entstehen, teilweise mit Betreuung, aber auch zur Miete. Angedacht ist eine Mischung aus älteren Bewohnern und jungen Familien.

Das acht Hektar große Areal am Börzower Weg in Grevesmühlen aus Richtung Westen. Quelle: Michael Prochnow

150 Wohneinheiten geplant

Nach Angaben der Stadt sind die Diakonie, die Wobag und die Firma KerVita, ein Hamburger Unternehmen, dass Pflegeheime plant und errichtet, sind als Partner gewonnen worden. Für weitere Bauflächen werden noch Investoren gesucht, teilt die Stadt mit. Parallel zu den Abrissarbeiten laufen die Planungen, die eigentlichen Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen. Insgesamt sollen über 150 Wohneinheiten und weitere 200 Betreuungsplätze für Senioren entstehen. Perspektivisch ist auch eine Nord-Süd-Verbindung von der B 105 zum Börzower Weg geplant.

Fernwärme der Stadtwerke

Dabei setzen die Beteiligten auf den Einsatz regenerativer Energien für die Wohnobjekte. 2020 haben die Stadtwerke bereits die Fernwärmeleitung für den Anschluss des Gebietes sowohl von der Kreisverwaltung als auch von der Kläranlage aus vorbereitet. Zudem wird in der nördlich angrenzenden Hanglage die Option für Photovoltaik planerisch vorbereitet.

Sieben Monate soll der Abriss dauern

Der Abbruch der vorhandenen Gebäude und der technischen Anlagen wird durch die Firma Ingwersen aus Groß Walmstorf durchgeführt. In dieser Woche hat die Entsorgung der Dachabeckung aus Asbest begonnen, die etwa zwei Monate in Anspruch nehmen wird. Anschließend beginnt der Rückbau der Gebäude. Insgesamt wird mit einer Bauzeit von sieben Monaten gerechnet. Die Baukosten für den Abbruch betragen rund eine Million Euro.

Die alten Asbestplatten werden einzeln abgetragen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow