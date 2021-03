Grevesmühlen

Die Stadt Grevesmühlen ruft zum 28. Tag der Sauberkeit auf. Angesprochen sind alle großen und kleinen Bürger der Stadt, um am Frühjahrsputz in Grevesmühlen teilzunehmen. Los geht es wie immer am Parkplatz am Ploggensee am Sonnabend, den 27. März, um 9 Uhr. Der Bauhof übernimmt die Einteilung der Sammelschwerpunkte und stellt Müllsäcke und Arbeitshandschuhe zum Sammeln von Unrat und Müll bereit.

Falls aus organisatorischen Gründen die Schulen, die Vereine oder Kindereinrichtungen einen anderen Termin wählen müssen, bittet die Stadtverwaltung um Rückmeldung, um die notwendige Unterstützung zu geben. Aufgrund der Pandemiebestimmungen sollten die Teilnehmer einen Abstand von 1,50 Meter halten.

Von Michael Prochnow