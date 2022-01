In Sekundenbruchteilen Kontakt mit dem anderen Ende der Welt aufnehmen, das ist heute keine Herausforderung mehr in Zeiten des Internets. Doch die Amateurfunker aus Grevesmühlen halten an ihrem Hobby fest, und wie sie gibt es auf der ganzen Welt Enthusiasten, die weiterhin Funkwellen um den Globus schicken.