Vor allem in den Morgenstunden ist die Kreuzung am Grünen Weg/Wismarsche Straße ein Problem. Weil die Grünphasen aus einigen Richtungen sehr kurz sind, staut sich der Verkehr. Die Stadt hat beim Straßenbauamt eine Änderung beantragt . . .

Die Kreuzung am Penny-Markt in Grevesmühlen sorgt vor allem in den Stoßzeiten für Verkehrsbehinderungen. Quelle: Michael Prochnow