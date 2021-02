In unserer Rubrik „Vor zehn Jahren“ stellen wir täglich Ereignisse aus jener Zeit vor, über die OZ-Redakteure in der Grevesmühlener Ausgabe berichteten. Heute blicken wir auf den 15. Februar 2011 zurück, als ein Mann aus Hanshagen vor Gericht stand. Er fuhr jahrelang ohne Führerschein in einem selbstgebauten Gefährt umher.