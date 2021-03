Grevesmühlen: An den Schulen fehlen Selbsttests

Grevesmühlen

Steht der Schulstart in Nordwestmecklenburg auf der Kippe? Wie eine Umfrage unter den Schulen ergab, sind die Corona-Selbsttests, die das Land bestellt und verteilt hat, noch längst nicht an alle Schule ausgeliefert worden. Dazu gehören in Grevesmühlen die Grundschule Fritz-Reuter und die Regionale Schule am Wasserturm. „Wir warten seit Ende der vergangenen Woche auf

die Lieferung, aber wir haben weder die Tests bekommen, noch wissen wir, wann sie kommen sollen“, sagt der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks. An der Wasserturmschule das gleiche Bild, aus Wismar und anderen Teilen des Landkreises gibt es ähnliche

Ralf Bendiks, stellvertretender Schulleiter der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen Quelle: Franke Jana

Meldungen. Theoretisch sollen die Schulen am Dienstag, 23. März, mit den Selbsttests beginnen, die jedem Schüler einmal pro Woche zustehen. Im Nachbarland Schleswig-Holstein haben die Testungen bereits am Montag begonnen, dort haben die Schüler den Wochenstart mit einem Coronatest begonnen.

Ratlosigkeit in Schwerin

In Nordwestmecklenburg dürfte sich das Thema Selbsttest noch etwas verschieben angesichts der Lieferprobleme. Wie die Nachfrage beim Bildungsministerium in Schwerin ergab, seien die Lieferungen an das Land bereits vor über einer Woche erfolgt. Im Nachgang seien Kurierdienste beziehungsweise Speditionen durch das Innenministerium beauftragt worden, die Tests auszuliefern. Soweit man in Schwerin informiert sei, seien einige Schulen beliefert worden. Welche genau, das könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Auch sei unklar, wodurch die Verzögerungen entstanden seien und wann die noch fehlenden Tests ausgeliefert werden.

Eltern kritisieren Datenschutzverletzung

Dabei sind die Selbsttests dringend notwendig, um in den Schulen wieder zu einem halbwegs normalen Unterricht zurückkehren zu können. Auch wenn es nach wie vor keine Präsenzpflicht gibt, sondern Eltern auch entscheiden können, ihre Kinder zuhause zu lassen, ist das erklärte Ziel der Landesregierung, den Schulbetrieb wieder anlaufen zu lassen. Aber ohne Tests. „Wir schieben Frust, so einfach ist das“, sagt Ralf Bendiks. „Wir haben alles vorbereitet für die Selbsttests, aus unserer Sicht kann am Dienstag alles beginnen.“

So funktionieren die Tests Um welche Art von Test handelt es sich? An den Schulen in Rostock sind ab heute Antigen-Schnelltests zur Selbsttestung im Einsatz. „Diese Selbsttests können ganz einfach angewendet werden und sind überhaupt nicht so unangenehm wie die bisher bekannten Schnelltests“, sagt Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Wer kann die Schnelltests nutzen? Allen Lehrkräften sowie allen Schülern ab Klassenstufe 7, die heute in den Unterricht zurückkehren, wird laut Bildungsministerium zunächst einmal wöchentlich ein freiwilliger Selbsttest angeboten. Sie können ihn im Klassen- beziehungsweise Kursverband unter Aufsicht der Lehrkraft zu Beginn des Unterrichts im Klassenraum anwenden. Das gilt auch für Abschlussklassen und Schüler von Berufsschulen. Ab Montag, 22. März, gilt das dann in den Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 auch für die Kinder der Klassenstufen 1 bis 6. Sie werden ab diesem Tag in den täglichen verlässlichen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren können. Wie funktioniert der Test? Bei den Selbsttests muss ein Wattestäbchen wenige Zentimeter in den Nasenflügel eingeführt werden. Die Anwendung erfolgt im Klassenraum und unter Aufsicht und Anleitung der Lehrkraft. Was passiert bei einem positiven Ergebnis? Der Schüler wird sofort isoliert. Die Eltern werden informiert. Es wird sichergestellt, dass die Schüler abgeholt werden. Zudem wird das zuständige Schulamt informiert. Die anderen Schüler bleiben in der Schule. Die Eltern des positiv getesteten Kindes sollen dann einen PCR-Test beim Hausarzt durchführen lassen.

Eltern mussten Erklärung ausfüllen

Dafür mussten die Eltern am vergangenen Wochenende eine Erklärung ausfüllen, damit ihre Kinder getestet werden können. Unklar ist allerdings noch, wie viele Eltern diese Zettel ausgefüllt und ihren Kindern mitgegeben haben. Einer der Kritikpunkte an den Selbsttests ist der Umstand, dass der Datenschutz ausgehebelt werde. Würde ein Kind positiv getestet, dann wüsste das die ganze Schule.

In Mecklenburg-Vorpommern waren bereits am 12. März 447 000 Selbsttests nach Ludwigslust geliefert worden. Am gleichen Tag hatten 40 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks 400 000 Selbsttests an die Landkreise Vorpommern-Greifswald, Rostock, Ludwigslust-Parchim sowie die kreisfreie Landeshauptstadt Schwerin verteilt. In der Hansestadt Rostock waren rund 30 000 Tests angekommen. Das Bildungsministerium hatte angekündigt, in den nächsten Tagen noch mehr Tests an die Schulen liefern zu wollen. Das Land MV hat insgesamt zwei Millionen Corona-Schnelltests bestellt, unter anderem für Kitas und Schulen.

Von Michael Prochnow