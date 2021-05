Dassow

René Farell leitet zusammen mit seiner Schwester Monica Farell den Erlebnis- und Tigerpark in Dassow. Die beiden freuen sich, dass nach den gesunkenen Corona-Inzidenzzahlen keine Schnelltestpflicht für die Besucher des Parks besteht. Geboren wurde René Farell am 15. Oktober 1962 in Lübeck als Sohn den legendären Raubtiertrainers Dieter Farell. In den Sonntagsproben beim Circus Krone nahm ihn sein Vater mit in den Käfig. Dieter Farell vermittelte dem Sohn den Umgang mit gefährlichen Raubkatzen, bei dem Fehler böse Folgen haben können. Er brachte ihm die sogenannte „zahme“ Dressur bei. Als Assistent seines Vaters reiste René Farell mit dem Circus durch Europa, bis er 1990 die Tiger von seinem Vater übernahm. Es folgten Engagements beim Circus Krone, im königlichen Circustheater Carrée in Amsterdam, im Palais de Sport Lille und zwei Jahre im Hansa-Park Sierksdorf.

Ein viermonatiges Gastspiel im eigenen Zelt im Tierpark Hagenbeck war ein voller Erfolg. Es wurde zum Prüfstein für das Projekt Tigerpark in Dassow.

Von Jürgen Lenz