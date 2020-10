Grevesmühlen

Rund 324 000 Euro wird die neue Anlegestelle samt Steganlage am Vielbecker See in Grevesmühlen kosten. Seit Jahren hatten die Mitglieder des Vereins Ortsgruppe IV angemahnt, dass die vorhandenen Bauten weder sicher noch zukunftsfähig seien. Inzwischen wurden Fördermittel eingeworben, jetzt steht auch der Zeitplan. Wie Grevesmühlens Bauamtsleiter Holger Janke mitteilte, würde der Abbruch der alten Anlage Ende des Jahres erfolgen, die Rammarbeiten im Uferbereich seien für den Januar geplant, Ende Frühjahr könnten die Mitglieder des Anglervereins, die einige Arbeiten in Eigenregie durchführen werden, das neue Domizil übernehmen.

Der Wasserstand des Sees ist in den vergangenen zehn Jahren um einen halben Meter gesunken. Quelle: Prochnow

Wasserstand ist um einen halben Meter gesunken

Thomas Krohn: „Das Problem ist nicht nur, dass der Steg und der Anleger völlig marode sind. Durch den gesunkenen Wasserstand liegen die Boote so tief im Wasser, dass das Einsteigen immer schwieriger wird.“ Quelle: Archiv

„Das ist auch dringend nötig“, sagt Thomas Krohn vom Vorstand des Vereins. „Denn das Problem ist nicht nur, dass der Steg und der Anleger völlig marode sind. Durch den gesunkenen Wasserstand liegen die Boote so tief im Wasser, dass das Einsteigen immer schwieriger wird.“ Laut Krohn sei der Wasserpegel des Sees in den vergangenen zehn Jahren um einen halben Meter gesunken. „Als der Bootsverleih damals in der 1980er-Jahren aufgemacht hat, konnten die Leute noch auf Höhe der Plattform in die Boote steigen.“ Heute müssten die Angler sich teilweise ziemlich strecken, um in die Boote zu gelangen. Das sei nicht nur gefährlich, auch im Hinblick auf das Thema Barrierefreiheit sei dies ein Problem.

Barrierefreier Zugang zu den Anlagen

Der neue Steg und der Anleger sind inzwischen so konzipiert, dass auch Menschen mit Handicap hier gefahrlos angeln können. Auf Anregung der Stadtvertreter und auch der Vereinsmitglieder wurde der Steg so geplant, dass auch Rollstuhlfahrer ihn benutzen können. „Das war uns wichtig, dass wir diese Möglichkeiten bereithalten“, sagt Thomas Krohn. Nur wenige Vereine verfügen über solche Möglichkeiten wie die Gevesmühlener Angler. Denn neue Steganlagen oder gar Anlegestellen zu bauen, ist unter den heutigen Naturschutzgesetzen so gut wie unmöglich. Die alten DDR-Anlagen haben Bestandsschutz, auch deshalb hatte sich die Stadt entschlossen, das Projekt umzusetzen.

Schwimmende Brücke über den See

Eine Idee, die aktuell jedoch noch blanke Theorie ist, gibt es im Zusammenhang mit dem Vielbecker See. So hatte Stefan Baetke den Vorschlag eingebracht, eine schwimmende Brücke über den See zu legen. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Vielbecker See eines der beliebtesten Naherholungsgebiete Grevesmühlens sei, der Weg um den See herum ist allerdings rund vier Kilometer lang. „Die schwimmende Brücke wäre eine gute Alternative für die Einwohner und die Besucher, die eben nicht um den See herumlaufen wollen.“ Eine Mehrheit in der Stadtvertretung hat der SPD-Fraktionschef für diese Idee bisher nicht gefunden. Festhalten wolle er dennoch daran.

Der marode Steg des Bootsanlegers am Vielbecker See, hier stand bis zur Wende des Bootshaus. Quelle: Michael Prochnow

Schilfgürtel breitet sich immer weiter aus

Für Thomas Krohn und die Angler aus der Region ist die Investition ein Glücksfall. Völlig sorgenfrei sind sie dennoch nicht. Denn der sinkende Wasserpegel ist nicht das einzige Problem am See. So breitet sich der Schilfgürtel am Südufer immer weiter aus. „Es gibt mittlerweile auf dem Vielbecker See keine Blesshühner mehr, auch die Schwäne sind nicht wiedergekommen“, erklärt Thomas Krohn. „Aus unserer Sicht liegt das daran, dass der Fuchs es immer leichter hat, durch das zunehmende Schilf an die Gelege der Vögel zu kommen.“ Aus Sicht der Angler wäre eine Begrenzung des Schilfwachstums dringend notwendig. „Natürlich ist der Schilfgürtel wichtig, aber er breitet sich immer weiter aus.“ So wurde im Frühjahr immerhin noch ein Fischreiher auf dem See gesichtet, mittlerweile ist ein Kormoran der einzige Vogel auf dem Gewässer.

Der Schilfgürtel ist in den vergangenen Jahren immer weiter in den See hineingewachsen. Quelle: Prochnow

Von Michael Prochnow