Grevesmühlen: Anwohner fordern Tempo 30 für bekannte Straße zur Ostsee

Grevesmühlen

In der Saison ist es am schlimmsten. Dann sind Lärm und Krach in der Klützer Straße in Grevesmühlen, wo Helmuth Schröder wohnt, besonders nervig. Während dieser Zeit ist der Verkehr auf dieser Straße nach Boltenhagen und zur Ostsee besonders hoch. Fußgängern fällt es dann schwer, diese Landesstraße überhaupt zu überqueren.

Viele Fahrer sind schneller als 50 km/h

Doch es ist nicht nur der zunehmende Verkehr, der Schröder und andere Anwohner der Klützer Straße Sorgen bereitet. Viele Kraftfahrer nehmen es hier mit der Geschwindigkeit nicht so genau. Statt der erlaubten 50 km/h drücken sie das Gaspedal gerne mal etwas kräftiger durch. Auch die von der Stadt mehrfach aufgestellten mobilen Messgeräte konnten daran scheinbar wenig ändern. „Meine Frau hat selbst gesehen, wie hier ein Bus vorbeifuhr und das Messegerät 70 km/h anzeigte“, sagt Schröder.

Liste mit Unterschriften an Stadt übergeben

So, das meint Schröder, der seit 1974 in der Klützer Straße wohnt, kann es nicht weitergehen. Er und weitere Anwohner fordern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Dazu hatten sie im vergangenen Jahr auch eine Liste mit Unterschriften an die Stadt übergeben, in der sie „Beschwerde gegen ständig zunehmenden Verkehrslärm“ einreichten. „Wir fühlen uns in unserer Lebensqualität stark eingeschränkt. Wir können den Sommer nicht im Garten oder auf dem Balkon verbringen. Die Lärmbelästigung ist so groß, dass man keine Unterhaltung mehr führen kann. Hinzu kommen Abgase und jede Menge Schadstoffe“, sagten sie. Das war im August des vergangenen Jahres.

Helmuth Schröder fordert eine Temporeduzierung auf 30 km/h. Quelle: Dirk Hoffmann

„Seitdem warten wir auf eine Antwort. Wie geht es jetzt weiter?“, will Schröder wissen. Da die Stadt weder Tempo-Begrenzungsschilder noch stationäre Blitzer aufstellen darf, informierte sie darüber die dafür zuständigen Stellen. Neben dem Landkreis Nordwestmecklenburg als Straßenverkehrsbehörde gehört dazu auch das Straßenbauamt Schwerin als Bauträger der Landesstraße. Aktuell führt es Verkehrs- und Lärmmessungen durch, wie die OZ auf Nachfrage von der Stadt Grevesmühlen erfuhr. Damit soll untersucht werden, ob in der Klützer Straße die Voraussetzungen für eine Verkehrsberuhigung gegeben sind. Erst danach kann entschieden werden, ob und in welcher Form das geschehen wird.

Von Dirk Hoffmann