Grevesmühlen: Anwohnerparken in der Innenstadt wird umgesetzt

Grevesmühlen

Schrecksekunde für viele Autofahrer in dieser Woche in der Grevesmühlener Innenstadt, ein Zettel vom Ordnungsamt steckte hinter dem Scheibenwischer. Doch dabei handelt es sich (noch) nicht um ein Knöllchen, sondern um einen Hinweis auf die neue Parkregelung im Zentrum der Stadt.

Denn theoretisch dürfen seit dem 1. Mai nur noch Anwohner, die einen Anwohnerparkausweis besitzen, ihr Fahrzeug in den Seitenstraßen der Innenstadt abstellen. Besucher können weiterhin die Parkplätze in der Wismarschen Straße, der August-Bebel-Straße und auf dem Markt nutzen. Ansonsten gilt absolutes Parkverbot in den Gassen nördlich und südlich der Wismarschen Straße.

Hintergrund: Straßen sind zu schmal für Rettungsfahrzeuge

Hintergrund ist der Umstand, dass die Straßen zu schmal sind für die Rettungsfahrzeuge, sobald zu viele Fahrzeuge dort abgestellt sind, kommen Feuerwehr und Rettungswagen nicht mehr durch. Deshalb bekommen nur noch Anwohner eine entsprechende Berechtigung, die ein Fahrzeug besitzen und keinen Stellplatz auf ihrem Grundstück haben.

Der Hinweis des Ordnungsamtes soll jetzt eine Erinnerung an jene Autofahrer sein, die noch keinen Bewohnerparkausweis haben oder keine Berechtigung dazu. Ab wann genau das Ordnungsamt Knöllchen verteilen wird, steht derzeit noch nicht fest. Einen konkreten Tag gibt es nicht, allerdings dürfte es in den nächsten Wochen soweit sein. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, den Termin rechtzeitig bekannt zu geben.

