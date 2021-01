Behördengang - Arbeitslos in Corona-Zeiten: So ist die Arbeitsagentur in Grevesmühlen zu erreichen

Kontaktbeschränkungen aufgrund der Pandemie gelten auch für Mitarbeiter der Arbeitsagentur. Dennoch können Kunden mit der Behörde in Grevesmühlen kommunizieren und sich arbeitslos melden. Wie das funktioniert, erklärt der Vizechef der Arbeitsagentur Schwerin.