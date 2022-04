Grevesmühlen: Astronauten feiern mit Aliens ihren letzten Schultag

Grevesmühlen

An ihrem letzten Schultag drehten die Zwölftklässler des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen noch einmal voll auf. Lange vor Unterrichtsbeginn hatten sie sich an der Hauptstraße vor dem Schulhaus positioniert. Lautstark pfiffen sie auf ihren Trillerpfeifen und zauberten den ankommenden Schülerinnen und Schüler mit Lippenstiften kleine Herzen und ihre Klasse ins Gesicht. „Das wurde bei uns im letzten Jahr auch so gemacht“, meinte zum Beispiel Frieda Knauf, die zusammen mit Wanda Rabe und Lia Tetzner fleißig am Schminken war. Sie kamen kaum zum Luftholen, nur wenige entgingen ihren zeichnerischen Künsten.

Feier mit den Abi-Nauten

Auch der als Alien verkleidete Tim Schimanski griff selbst zu derlei Stiften, um die Gymnasiasten zu schminken. Alle nahmen sie es mit Humor, am Montag auf diese Weise begrüßt zu werden. Im Anschluss wartete auf alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer auf dem Schulhof ein von den Zwölftklässlern gestaltetes Programm. Es stand in diesem Jahr unter dem Motto „Abi-Nauten“. Die künftigen Abiturienten waren die Astronauten, die Lehrerinnen und Lehrer die Aliens.

Wanda Rabe, Frieda Knauf und Lia Tetzner (v. l.) zauberten den Schülerinnen und Schülern mit Lippenstiften unter anderem Sternchen und ihre Klasse ins Gesicht. Quelle: Dirk Hoffmann

Nach zwölf Jahren Schulzeit zu feiern, das musste nach Aussage von Jens Boddin einfach mal sein. Der 18-Jährige von der Klasse 12/5 fand es schön, dass sich im Vorfeld viele der 70 Schülerinnen und Schüler der vier zwölften Klassen (12/1, 12/2, 12/4 und 12/5) mit eingebracht haben. Zusammen erstellten sie das Programm für diese Feier.

Die Zwölftklässler erwarteten die in den Bussen ankommenden Schülerinnen und Schüler, um sie vor dem Weg zum Schulhaus zu schminken. Quelle: Dirk Hoffmann

Deutsch-Prüfungen am Mittwoch

Ganz beendet ist das Schuljahr für die zwölften Klassen mit dem letzten Schultag natürlich noch nicht. Schon am Mittwoch müssen sie wieder fit und hellwach sein. Dann stehen für sie die Deutsch-Prüfungen an, ehe weitere schriftliche Prüfungen folgen, wie zum Beispiel am 3. Mai in Mathematik und am 6. Mai in Biologie. Danach kommen die mündlichen Prüfungen, ehe im Sommer dann das Schuljahr endgültig endet und für die jetzigen Zwölftklässler ein neuer Lebensabschnitt beginnt.

Auch Jens Boddin freut sich darauf. Der Metelsdorfer will dann Physiotherapie studieren. Seinen Studienplatz hat er bereits.

Von Dirk Hoffmann