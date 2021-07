Grevesmühlen

Das war wohl Rettung in letzter Minute. Hilda Pape aus Grevesmühlen, die ihren Laden Hildas Flohmarkt in der August-Bebel-Straße 48 seit 2016 betreibt, vorher hatte sie viele Jahre einen Gebrauchtwarenmarkt gegenüber vom Tannenberg-Parkplatz, war bereits dabei, viele Kisten mit all den kleinen und größeren Schätzen, die sie so vertreibt, zu befüllen, um am Ende, wenn alles eingepackt gewesen wäre, die Ladentür auf immer hinter sich zu schließen.

Lange auf diese Chance gewartet

Doch dann fragte eine ihrer Stammkundinnen neugierig nach, was all das Packen denn zu bedeuten habe, und als sie erfuhr, was los war, rief sie sofort ihren Bruder Marc Corvinus an, der mit seinem Mann Walter in Roxin unweit Grevesmühlens lebt, und sagte: „Jetzt oder nie, Bruderherz, Hilda Pape will ihr Geschäft aufgeben. Du kannst es übernehmen.“

Marc Corvinus nahm sofort Kontakt mit der 84-jährigen Geschäftsinhaberin auf, die ihn bereits kannte, aus Besuchen in ihrem Laden und auch vom gemeinsamen Stand-an-Stand-Stehen auf regionalen Flohmärkten. „Ich wusste sofort, Marc und Walter wären die perfekten Nachfolger für mich“, sagt Hilda Pape.

Marc Corvinus hat viele Jahre in Berlin gelebt. Für Flohmärkte und für das Geschäft „Bares gegen Gebrauchtes oder eben manchmal auch Rares“ hat er sich schon immer interessiert, erzählt er. Er schwärmt von den bekannten Berliner Flohmärkten, den richtig großen und weit über Berlin hinaus bekannten, auf der Straße des 17. Juni und im Mauerpark im Prenzlauer Berg.

Liebe zum Trödel

Die Liebe zum Trödel, wie Marc die gebrauchten Sachen liebevoll und auf keinen Fall abschätzig bezeichnet, blieb ihm auch nach seinem Umzug nach Nordwestmecklenburg. Er und Walter lernten sich vor ein paar Jahren in Travemünde kennen. Beide arbeiteten dort in der Gastronomie. Während der harten Corona-Zeit, aber auch jetzt noch, erzählt Marc Corvinus, sei die Gastronomie kein wirklich guter Ort zum Arbeiten. Zumindest nicht für ihn und seinen Mann. „Monatelang gar nichts und jetzt mit meist zu wenig Personal Stress ohne Ende.“ Er hofft, dass es ab jetzt mit einem eigenen Flohmarkt für ihn und seinen Mann ruhiger und gleichzeitig auch krisensicherer läuft.

Warum aber hört Hilda Pape an diesem Punkt eigentlich auf? Ihr Alter war doch bisher nie der Punkt. Doch das hat sich offenbar geändert. Sie findet, dass es jetzt an der Zeit sei, sich vor allen Dingen im und mit dem eigenen Garten zu beschäftigen. Sie nennt aber auch Corona als einen Grund. Auch wenn sie Unterstützung vom Staat bekam, wie sie berichtet, für die Zeit, in der sie ihren Laden nicht öffnen durfte: „Es war dennoch viel Geld, das von meinem Ersparten in die Festkosten des Ladens floss.“ Zudem, sagt sie dann, fühle sie sich gesundheitlich insgesamt nicht mehr so fit.

Dank an die Kunden und die Bitte, dem Laden treu zu bleiben

Wichtig ist Hilda Pape, sich bei allen Kunden zu bedanken, die ihr jahrelang die Treue hielten. „Es fällt mir schwer, zu gehen. Ich hoffe, dass meine Kunden dem Laden treu bleiben und jetzt auch die Jungs unterstützen.“ Sie selbst werde natürlich auch immer wieder vorbeischauen.

Was das Sortiment angeht, bleiben Marc und Walter Corvinus beim bewährten Konzept. Wie bei Hilda Pape wird es um Lampen, Möbel, Geschirr, Spielzeug, Babyklamotten, Schallplatten, Second-Hand-Bekleidung und vieles andere mehr, was man gebraucht verkaufen oder kaufen kann, gehen. Auch Geselligkeit wird in der August-Bebel-Straße 48 weiter groß geschrieben.

Öffnungszeiten Flohmarkt Grevesmühlen Hildas Flohmarkt und bald das Trödelstübchen von Marc und Walter Corvinus hat von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet und auch am Sonnabend, ab 10 Uhr.

Weiter Treffpunkt – auch zum Schnacken

„Wir möchten die Tradition, die Hilda eingeführt hat, den Laden auch als einen Anlaufpunkt zu betrachten, wo man auch einfach nur hingehen kann, um einen Schnack halten zu können, gern weiterführen“, sagt Walter Corvinus.

Am 2. August, ab diesem Zeitpunkt hat „Hildas Flohmarkt“ dann bereits ganz offiziell die Besitzer gewechselt, – auch wenn Marc und Walter Corvinus schon jetzt täglich vor Ort sind, wird der Laden feierlich, auch mit einem neuen Namen, eingeweiht.

„Hildas Flohmarkt“ wird dennoch nicht komplett verschwinden, es wird klein über dem Schriftzug „Trööödelstübchen“ immer noch zu lesen sein. Das freut Hilda Pape natürlich ganz besonders.

