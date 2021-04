Grevesmühlen

Ein Erlebnis – wo gibt es das schon dieser Tage? Ausflüge in die Natur und in den Lebensmittelmarkt nebenan sind für viele Menschen die einzigen Möglichkeiten, im Lockdown etwas zu erleben. Ein Stück heile Welt bietet dagegen die Erlebnisscheune der Familie Wiencke, direkt an ihrem Gartenbaubetrieb in Wotenitz bei Grevesmühlen.

Vor einem Jahr wurde sie eröffnet. Im Angebot sind hier im Hofladen täglich Blumen, Pflanzen, regional produzierte Lebensmittel und ein Frühstück – für bis zu 90 Personen gleichzeitig. Natürlich nicht im Lockdown. Jetzt kann man es sich direkt nach Hause liefern lassen und auch das funktioniere gut, sagt Chef Christian Wiencke.

Scheune bietet Erlebnis und Eierlikör

„Unsere Scheune wird sehr gut angenommen.“ Es gibt Kunden, die kommen mehrmals die Woche, um sich mit Landeiern, Wurst, Obst, Gemüse oder eben einem frischen Strauß zu versorgen. Busunternehmen organisieren sogar Tagestouren zu Wienckes, denn: „Wir bieten Erlebnis und Gemütlichkeit. Die Leute können unsere Gärtnerei besichtigen und sehen, wo die Pflanzen wachsen, die sie im Anschluss kaufen.“

Auch Firmenjubiläen und goldene Hochzeiten werden auf dem Areal gefeiert. Für diesen Erfolg und die Treue der Kunden will sich die Erlebnisscheune mit einer kleinen Feier bedanken. Der Einkauf im Laden ist dann ab 9 Uhr möglich und das Team um Vanessa Achenbach, die Leiterin der Scheune, hat kleine Überraschungen vorbereitet. Nur das eine darf schon verraten werden: Gerade hat der Hof eine eigene Marke entwickelt. Dazu gehört auch der Eierlikör nach dem Rezept von Oma Gisela. Er wird allerdings so gut angenommen, dass es am Samstag nur noch Restbestände geben dürfte.

Von Juliane Schultz