Grevesmühlen

Weil der Weihnachtsmarkt in Grevesmühlen am vergangenen Wochenende ausfallen musste aufgrund der Pandemie, fand auch der traditionelle Verkauf des Riesenstollens und der Wurstkette nicht statt. Der Erlös geht traditionell an die OZ-Weihnachtsaktion. In diesem Jahr unterstützen die Leser mit ihren Spenden das Projekt des Forstamtes. Der ehemalige Pflanzgarten im Questiner Wald bei Grevesmühlen soll ein Lern- und Begegnungsort werden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit den Spenden soll der Startschuss für das langfristig angelegte Projekt ermöglicht werden.

Die Bäcker und Fleischer in Grevesmühlen haben trotz des ausgefallenen Weihnachtsmarktes ihre Unterstützung zugesagt. „Keine Frage, natürlich machen wir mit“, sagt Daniela Braun, die mit der Bäckerei Freytag einen der größten Familienbetriebe in der Region führt. Die Fleischer André Müller (Fleischerei Fischer) und Jens Kock (Fleischerei Rump) sind ebenfalls wieder mit im Boot, sie haben in den vergangenen Tagen Hunderte Würste hergestellt, die nun zusammen mit dem Riesenstollen verkauft werden. Coronakonform natürlich.

Sonnabend um 13 Uhr geht es los

Am Sonnabend verkaufen Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler und OZ-Redaktionsleiter

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen. Quelle: Ralf Waidmann

Michael Prochnow ab 13 Uhr die fertig portionierten Pakete in den Buden auf dem Marktplatz. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Wer keine Zeit hat, am Sonnabend im Stadtzentrum vorbeizuschauen, der kann sich wahlweise auch den Bürgermeister oder den Redaktionsleiter nach Hause oder in die Firma bestellen – denn es wird auch geliefert. Die ersten Bestellungen sind bereits eingegangen. Bei Interesse bitte anrufen unter 03881/723103 oder eine Mail an pressestelle@grevesmuehlen.de mit Namen, Adresse und Anzahl der Stollen-/Wurstpakete senden.

Und darum geht es in diesem Jahr Nicht zuletzt die Pandemie hat dazu geführt, dass der Wald bei vielen Menschen eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat. Wald ist interessant und hält uns gesund. „Und diesen Schwung wollen wir nutzen“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen, das weite Teile Nordwestmecklenburgs umfasst. Mit der diesjährigen OZ-Spendenaktion soll das Projekt „Wald-Freunde-Haus“ unterstützt werden. Dahinter steckt eine einfache Idee: Der ehemalige Pflanzgarten im Questiner Wald soll nicht nur ein Treffpunkt werden für Naturfreunde, sondern auch Gruppen, Vereinen, Schulklassen und Familien zur Verfügung stehen, die den Wald erleben und erforschen wollen. Das Forstamt versteht sich als Initiator, lädt aber vor allem zum Mitmachen im Projekt selbst ein. Die Ideen und Hände der Menschen in der Region sind willkommen“, so Forstamtsleiter Peter Rabe. Das Spendenkonto führt der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg. Unter dem Stichwort „OZ-Weihnachtsaktion“ können Sie spenden. Und so funktioniert es: Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS

Von OZ