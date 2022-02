Grevesmühlen: Bäume können an der Pelzerstraße nicht wachsen

Grevesmühlen

Eine Anwohnerin der Pelzerstraße in Grevesmühlen war am Mittwochmorgen entrüstet, als sie von ihrem Fenster aus beobachtete, dass dünne Bäume am Straßenrand angesägt und deren Wurzelballen dann mit einem Greifer herausgezogen wurden.

Rotdornbäume waren geschädigt

Doch, was für die Grevesmühlenerin nach Naturfrevel aussah, musste sein. Die Rotdornbäume, die dort entlang der Straße gepflanzt worden waren, können an den Standorten nicht richtig wachsen. Sie können ihre Wurzeln nicht ausbilden, wie sie es müsste. Dadurch verlieren auch schon die jungen Bäume ihre Standfestigkeit.

An der Pelzerstraße in Grevesmühlen mussten Rotdornbäume entfernt werden. Eine Anwohnerin fotografierte das aus ihrem Fenster. Quelle: privat

Kein Ersatz möglich

Damit es also nicht gefährlich wird, wenn der Wind einmal einen der Bäume umweht, mussten sie entfernt werden. Auf Nachfrage erklärt Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz, dass die Fällungen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abgesprochen und genehmigt sind. Allerdings wird die Pelzerstraße wohl nie eine Allee werden. „Eine Ersatzpflanzung wird an diesem Standort nicht möglich sein, da im Wurzelbereich dort nicht genügend Platz zur Verfügung steht“, sagt Tina-Sophie Schulz.

4500 einzelne Bäume

Weitere Rotdornbäume stehen auch an der Mühlen-, der Santower- und der Schweriner Straße. Die Mitarbeiter der Stadt Grevesmühlen müssen sich im Stadtgebiet und den Ortsteilen um etwa 4500 einzelne Bäume kümmern. Sie müssen gepflegt und beschnitten, in manchen Fällen auch entfernt werden. Neben dem Naturschutz und dem Erhalt der Bäume geht es dabei auch um die so genannte Verkehrsversicherungspflicht. Die Bäume dürfen also keine Gefahr für Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer darstellen.

Von Malte Behnk