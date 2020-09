Grevesmühlen

Es ist erst ein paar Jahre her, da ließ der damalige Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen ein Plakat am Bahnhof aufhängen. „Bürgerbahnhof“ stand darauf. Es sollte die Fahrgäste darauf hinweisen, dass mit dem Bahnhof demnächst etwas passieren werde.

Denn immer wieder hagelte es harsche Kritik an den Zuständen auf den Bahnsteigen, am maroden und leer stehenden Bahnhofsgebäude, der Unterführung und den Zuständen rund um das Areal. Dann kaufte die Stadt 2012 den Bahnhof beziehungsweise das Gebäude samt Umfeld.

Vorzeigeobjekt statt Schandfleck

So sah es 2012 in Grevesmühlen aus. Quelle: kes

Aus dem einstigen Schandfleck ist inzwischen ein Vorzeigeobjekt geworden. Der Bürgerbahnhof macht seinem Namen alle Ehre, neben mehreren Beratungsangeboten hat dort das Jugendzentrum sein Zuhause gefunden. Das Café im Erdgeschoss ist eines der beliebtesten in der Stadt und die Band „Gleis 4“ macht den Keller zur Kulturbühne. Die Deutsche Bahn hat in den vergangenen Monaten die Bahnsteige und die Unterführung komplett saniert. Und nun ist die Stadt dabei, rund 2,1 Millionen Euro in die Sanierung des Umfelds zu investieren.

Die Geschichte des Bahnhofs Der erste Zug hielt in Grevesmühlen an, als am 1. Juni 1870 die Eisenbahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen in Betrieb genommen wurde. 1905 kam dann eine zweite Bahnlinie nach Klütz hinzu, die aber schon seit einigen Jahren nicht mehr existiert. Denn nach dem damaligen Ende des Klützer Kaffeebrenners 2005, der heute wieder als Schmalspurbahn zwischen Klütz und Dorf Gutow verkehrt, waren im Jahr darauf auch die Gleise abmontiert worden. Nach der Wende zog kurzzeitig ein Restaurant im Bahnhof ein, in den oberen Geschossen befanden sich Wohnungen, die nach und nach leergezogen wurden. Etliche Jahre verhandelt die Stadt mit der Bahn über das Areal, das zusehends verwilderte, das Gebäude verfiel. 2012 erwarb die Stadt Grevesmühlen schließlich das Gebäude samt den umliegenden Flächen. Insgesamt waren es etwa vier Millionen Euro, die die Modernisierung des Gebäudes kostete. 915 700 Euro waren es im ersten Bauabschnitt (Instandsetzung und Modernisierung Außenhaut inklusive Abdichtung) und 3,065 Millionen Euro im zweiten Bauabschnitt. Ein Großteil dieser Summe waren Fördermittel. Während der Sanierung tauchten immer wieder Schwierigkeiten auf, so stellte Schwammbefall ein großes und vor allem kostspieliges Problem dar. 2017 wurde das Haus offiziell eröffnet, mittlerweile befindet sich ein Café im Erdgeschoss, im Keller hat die Band „Gleis 4“ ihren Probenraum, das Jugendzentrum ist im ersten Stockwerk untergebracht, das DRK hat weitere Räume für Beratungsangebote angemietet.

Bahnhofsuhr wartet im Rathaus auf ihren Einsatz

„Ende des Jahres, so denke ich, könnten wir fertig werden“, sagt Grevesmühlens Bauamtsleiter

Der Bahnhofsvorplatz vor Beginn der Sanierung. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Holger Janke, auch wenn im Moment der gesamte Vorplatz noch schwer nach Baustelle aussieht. „Das Gröbste haben wir geschafft, die Leitungen liegen alle in der Erde, das war ein schwerer Brocken“, erklärt der Fachmann. Inzwischen gehe es an die Fertigstellung der Oberflächen. So soll der Kreisel direkt vor dem Bahnhofsgebäude wieder hergestellt werden. Die Uhr, die dort seit Jahrzehnten stand, ist mit Spenden des örtlichen Rotary-Clubs längst hergerichtet worden und wartet im Foyer des Rathauses auf ihren Einsatz. „Natürlich kommt die Uhr wieder an die alte Stelle“, so Holger Janke.

Pendlerparkplätze ohne Zeitbegrenzung

Bauamtsleiter Holger Janke: Ich denke, dass wir Ende des Jahres fertig sein könnten. Quelle: Michael Prochnow

Dazu kommen rund 30 Pendlerparkplätze, die gerade östlich des Kreisels angelegt werden. Dort sollen auch die zwei Ladesäulen für E-Autos wieder aufgestellt werden, die die Stadtwerke bereits zuvor am Bahnhof platziert hatten. Für die Pendlerparkplätze werde es nach Aussage der Stadtverwaltung keine zeitliche Begrenzung geben, für die Stellflächen direkt vor dem Gebäude allerdings schon. Zusätzlich hat die Stadt Parkplätze entlang der Straße in Richtung Kreisverkehr geschaffen. Konnten die Autos zuvor nur auf einer Seite der Fahrbahn abgestellt werden, ist es nun beidseitig möglich. Dafür wurde der Gehweg auf die Wiese verlegt.

„Lukullischer Traum“ soll wieder aufgestellt werden

Der „Lukullische Traum“ lagert immer noch beim Grevesmühlener Bauhof. Quelle: GVM

Apropos Grünflächen. Der kleine Park, der sich zwischen den Bahngleisen und der Zufahrt sowie dem Bahnhofübergang befindet, bekommt kulturellen Zuwachs. Der „Lukullische Traum“, der seit Jahren auf dem Gelände des Bauhofes eingelagert wird, soll dort zwischen den Bäumen aufgestellt werden. Die „große Bratpfanne“, wie das Kunstwerk in Grevesmühlen auch genannt wird, stand viele Jahre auf der Freifläche in der August-Bebel-Straße. Die Statue ist sechseinhalb Meter hoch, hat 1997 rund 20 000 Mark gekostet und liegt seit 2012 beim Grevesmühlener Bauhof. „Wir werden den Fußweg durch den Park neu anlegen, dann kommt das Kunstwerk dorthin“, sagt Holger Janke.

Bahnhof statt Bebel-Straße: Hier soll das Kunstwerk wieder aufgestellt werden. Quelle: Michael Prochnow

Toilettenhäuschen soll Lagerraum werden

Pläne gibt es auch für das ehemalige Toilettenhäuschen direkt hinter der Unterführung. Weil das gesamte Ensemble des Bahnhofs unter Denkmalschutz steht, muss auch das stark sanierungsbedürftige und seit Jahrzehnten geschlossene Häuschen stehen bleiben. „Wir schätzen, dass die Sanierung etwa 150 000 Euro kosten wird, wir haben bereits Fördermittel beantragt“, erklärt der Bauamtsleiter.

So sah es um 1900 aus Quelle: Alwin David

Eine mögliche Nutzung wäre ein Lager beziehungsweise Aufenthaltsraum, der an das Jugendzentrum angegliedert ist. Passend dazu soll zwischen Parkplatz und diesem Gebäude ein kleiner Sportbereich für Kinder und Jugendliche entstehen.

Von Michael Prochnow