Grevesmühlen: Bald mehr Solaranlagen im Wohngebiet Am Mühlenblick?

Grevesmühlen

Das Wohngebiet Mühlenblick in Grevesmühlen wächst. Viele Familien haben sich bereits angesiedelt. Der eine oder andere kritisiert nun allerdings die Beschränkung, dass die Dachflächen der Eigenheime nur zu 20 Prozent mit regenerativen Anlagen wie Fotovoltaik beziehungsweise Solarthermie versehen werden dürfen – und hoffen auf Hilfe aus der Kommunalpolitik.

Die SPD-Fraktion brachte nun den Antrag in die Stadtvertretung, die Beschränkung aufzuheben. „Die Installation solcher Anlagen ist für Hausbesitzer finanziell erheblich attraktiver geworden und auch ein Muss bei der Errichtung von Neubauten“, begründet Fraktionsvorsitzender Stefan Baetke. Die Akzeptanz solcher Anlagen sei in der Bevölkerung gestiegen, vermehrt seien sie mittlerweile im Stadtgebiet zu finden. „Die Stadt Grevesmühlen selbst ist in vielen Bereichen der regenerativen Energien breit und modern aufgestellt“, argumentiert er. Ein Baustein dieser positiven Entwicklung sei der Verein „Stadt ohne Watt“, der sich seit Jahren für nachhaltige Entwicklung in der Region engagiert und einsetzt. „Grevesmühlen ist eine Stadt der grünen Energie“, so Baetke. Dann solle man Bauherren auch ermöglichen, mehr Dachfläche für regenerative Anlagen nutzen zu können.

Volkmar Schulz von der Linksfraktion sieht das kritisch. „Die Begrenzung war gestalterische Absicht, um die Dächer technisch nicht zu überfordern“, erläutert er. Ohnehin seien sie in dem Wohngebiet bisher nur zu fünf bis zehn Prozent ausgelastet. „Es ist also noch Reserve und 20 Prozent Dachfläche reichen meines Erachtens, um den Eigenbedarf zu decken.“

Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Die Angelegenheit wird nun in den Bauausschuss verwiesen.

Von Jana Franke