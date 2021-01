Grevesmühlen

Nicht genügend Kleingeld in der Tasche? Schnell und unkompliziert mit dem Handy Parkgebühren zahlen – seit dieser Woche ist das in Grevesmühlen möglich. Parkscheine können ab sofort mit der Yellowbrick-App digital und bargeldlos gelöst werden.

Der Download der App und die Registrierung sind kostenlos. Hinterlegt ist dort die Kreditkarte des Nutzers, gezahlt werden kann aber auch per SEPA-Lastschrift. Die App erlaubt dem Nutzer per Start- und Stoppfunktion, zeitlich flexibel zu bleiben. Das heißt, der Autofahrer startet den Parkvorgang mit der App in der vorgeschlagenen Handyparkzone und stoppt ihn, wenn er wieder am Auto ist und losfährt. So gehören Strafzettel oder das Überzahlen von Parkgebühren der Vergangenheit an.

Servicegebühr wird erhoben

Die Yellowbrick-App kann deutschlandweit bereits in mehr als 160 Städten genutzt werden, so zum Beispiel in Lübeck, Rostock und Ratzeburg. Der einzige Wermutstropfen: Für die Nutzung fällt eine geringe Servicegebühr von 25 Cent pro Parkvorgang an.

Für Nutzer, die die App öfter als zweimal pro Woche nutzen, gibt es einen Premiumtarif, der 50 Cent pro Woche bei unbegrenzt vielen Parkvorgängen kostet. Für flexible Parker eignet sich der Flex-Tarif, bei dem zehn Prozent der Parkgebühren anfallen, jedoch je nach Parkgebühr mindestens 15 Cent und maximal 50 Cent pro Parkvorgang. Die Abrechnung erfolgt monatlich, die Rechnung wird per E-Mail zugesendet.

Parkgebühren ändern sich nicht

Das Handyparken ist in Grevesmühlen in der Wismarschen Straße, auf dem Sparkassenparkplatz, in der August-Bebel-Straße, auf dem Marktplatz, in der Tiefgarage am Rathausplatz und auf dem Parkplatz am Amtsgericht möglich.

Neben dem Handyparken ermöglich die Stadt auch das Zahlen mit Kredit- oder EC-Karte. Dafür sind in der Innenstadt sechs Parkautomaten durch neue Modelle ausgetauscht worden (die OZ berichtete). Die Parkgebühren in Grevesmühlen bleiben vorerst unverändert.

Von Jana Franke