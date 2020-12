Grevesmühlen

Nach dem Adventsmarkt ist es das Event in der Grevesmühlener Vorweihnachtszeit – das öffentliche Feuerwerk im Freibad am Ploggensee. Während Unternehmer Michael Nagel, der in der Wismarschen Straße einen Bastel- und Handarbeitsladen betreibt, dort alles vorführt, was man Silvester in die Luft schießen kann, sorgt der Freibadverein für die Verpflegung.

Aufgrund von Corona ist das in diesem Jahr nicht möglich. Feuerwerk soll allerdings weiter erlaubt bleiben. „Auch wenn wir in diesem Jahr keine Werbung machen können, wir haben alles vorrätig“, sagt Michael Nagel. „Auch Bestellungen sind jederzeit möglich.“ Er hofft darauf, dass ein möglicher Lockdown ein wenig Spielraum lässt. „Natürlich müssen wir alle vorsichtig sein und uns an die Regeln halten, aber Feuerwerk gehört an Silvester einfach dazu.“

Von Michael Prochnow