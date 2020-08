Grevesmühlen

Es geht am neuen Norma-Markt in der Klützer Straße in Grevesmühlen voran. Schon jetzt ist mit dem Rohbau deutlich zu erkennen, dass sich die Verkaufsfläche vergrößert.

Der einstige Markt mit etwa 500 Quadratmetern Verkaufsfläche ist im Juni abgerissen worden. Das Unternehmen investiert fast 3,4 Millionen Euro in den Neubau, der am Ende eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern haben wird. Die Fertigstellung ist für November geplant.

Auch eine Bäckerei siedelt sich an

Anfang der 1990er Jahre ist die Filiale an Ort und Stelle entstanden und war dementsprechend in die Jahre gekommen. Der mit Luftwärmepumpen geplante energetische Neubau soll nicht nur deutlich geräumiger, sondern auch umweltfreundlicher sein.

Bis 2018 war Norma Mieter der Filiale, dann erwarb das Unternehmen das Gelände. Ansiedeln wird sich dort auch die Bäckerei Freytag mit einem Café.

Von Jana Franke