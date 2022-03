Grevesmühlen

Seit zwei Jahrzehnten schon gibt es die Look Werbung mit Firmenchefin Yvonne Martschinke. Im kleinen Kreis erinnerte sie am Dienstag mit Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen daran.

Eröffnet hatte Martschinke vor 20 Jahren ihren Betrieb in einem kleinen Büro des Lackier-Centers Cekici. Die ersten Aufträge arbeitete die gelernte Schilder-Lichtreklame-Herstellerin – die Schule war in Wandlitz, gelernt hatte sie bei der Matthies-Werbung in Grevesmühlen – noch alleine ab. Später stellte sie dann Mitarbeiter ein, mit denen sie unter anderem Fahrzeuge, Schilder oder auch Schaufenster beschriftete.

Von dem Büro bei Cekici zog die Look Werbung dann zunächst für vier Jahre in Räumlichkeiten bei der Firma Almatec, ehe sie 2012 auf das Gelände des ehemaligen Kreisbetriebes für Landwirtschaftstechnik (Kfl) im Degtower Weg wechselte. Dort hat der Betrieb auch heute noch seinen Standort.

Heiko Subat, Eigentümer des ehemaligen Kfl-Geländes, gratuliert Yvonne Martschinke zu ihrem Jubiläum mit einem Blumengruß. Quelle: Dirk Hoffmann

„Vieles hat sich in den 20 Jahren geändert“, sagt Martschinke. Vor allem die Technik ist ausgereifter und besser als in den Anfangsjahren der Firma. So ergeben sich zum Beispiel mit dem Digitaldruck ganz neue Möglichkeiten. Auch Vierfachfarbdrucke stellen längst kein Problem mehr da.

Die dritte Arbeitskraft kommt im Sommer

„Jeder macht bei uns alles“, sagt Martschinke. Anders würde es in der kleinen Firma auch gar nicht funktionieren. Aber seine Steckenpferde hat dennoch jeder. Anett Klatt, die vor mehreren Jahren von Martschinke ausgebildet wurde, schreibt zum Beispiel gerne Rechnungen, entwirft Textildrucke und gestaltet Flyer oder Menükarten. Neben Klatt stößt in einigen Wochen Jitka Möller als vollständige dritte Arbeitskraft dazu, wenn sie im Sommer ihr Studium beendet hat.

Yvonne Martschinke (l.) und Anett Klatt bei Arbeiten an einer Beschriftung. Quelle: Dirk Hoffmann

Ebenfalls auf den Sommer hat Yvonne Martschinke ihre ursprünglich geplante Feier zum Jubiläum verschoben. Jetzt wollte sie nur an dieses Datum erinnern. Zum einen sind Feten in ihren Augen nicht angebracht, wenn in der Ukraine Krieg herrscht. Außerdem ist Corona nach wie vor allgegenwärtig und die Ansteckungsgefahr gegeben. Das Risiko war ihr einfach zu hoch.

Von Dirk Hoffmann