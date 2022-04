Grevesmühlen/Rostock

Vorsichtig reckt sich ein kleines Köpfchen aus einem so genannten Flugloch. Dann schiebt sich der schwarz-gelbe Körper hinterher und plumpst zu Boden. Das, was da soeben auf die Erde von Grevesmühlen gefallen, ist die erste Biene aus dem Spreewald, die ihr neues Zuhause am Autohaus Wolde in der Grünen Straße erkunden wollte. „Das sind die Reisestrapazen. Am Anfang sind sie immer noch ein bisschen taumelig“, sagt Imker Wolfgang Zell (www.salubria.de) , der die Bienen mit seiner Frau Kerstin nach Grevesmühlen gebracht hat. Zwei neue Bienenvölker an einem Autohaus – das klingt ungewöhnlich. Doch die Insekten sind alles andere als stechwütige Plagegeister. „Im Sinne der Nachhaltigkeit werden sie hier die Natur bereichern. Sie passen wunderbar in unser Konzept. Kürzlich haben wir auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses installiert“, sagt Willi Brandt, Geschäftsführer der Brandt Group, der seit dem 1. Januar auch Chef des übernommenen Autohaus Wolde in Grevesmühlen ist.

Der Imker versichert: Bienen sind nicht angriffslustig

Es sei einfach eine sehr interessante Idee gewesen, Bienen anzusiedeln. Sowohl an der Niederlassung am Rostocker Petridamm als auch jetzt an der Zweigstelle in Grevesmühlen werden sich Tausende der kleinen Nutztiere tummeln und auf Nektarsuche gehen. „Natürlich haben unsere Mitarbeiter gefragt, ob das gefährlich sei. Aber da konnten wir sie schnell beruhigen“, sagt der 28-jährige Chef. Mit der professionellen Erklärung der beiden Imker war schnell klar, dass niemand Angst vor Stichen haben müsse. „Bienen sind nicht angriffslustig. Nur neugierig und eigentlich harmlos. Wenn man sich ihrem Stock nicht bis auf wenige Meter nähert, passiert gar nichts“, so der erfahrene Bienenfachmann Wolfgang Zell, der überall in Deutschland seine Bienen anbietet. Und anzutreffen sind die meisten der kleinen Arbeitstiere ohnehin nicht in unmittelbarer Nähe des Stocks. „Die Bienen verteilen sich auf etwa 16 Quadratkilometer. Sie sind also gar nicht so sehr wahrnehmbar“, sagt der 50 Jahre alte Imker.

Wolfgang Zell öffnet das Flugloch und vorsichtig entdecken die ersten Insekten die neue Umgebung. Quelle: Mario Kuska

Nützen sollen die ungefähr 15 000 Tiere, die es anfangs noch sind, nicht nur der Natur. In Grevesmühlen gibt es schon etliche Anmeldungen von Kindereinrichtungen, die sich für die fleißigen Bienchen interessieren. „Besuchen werden uns demnächst das Kinderhilfezentrum Grevesmühlen, das Rehnaer Kinderheim und die Wohngruppe Wellenreiter aus Wismar“, sagt Anja Fiedler, die im Autohaus Wolde so etwas wie die gute Seele ist. Und lernen können Kinder und Erwachsene jede Menge über die Nutztiere. Denn wer hätte schon gewusst, dass eine Königin am Tag etwa 2500 Eier legt. „Bis in den Sommer hinein werden sich die zwei Bienenvölker auf etwa 60 000 Exemplare vermehrt haben“, schätzt der Imker.

Warum Bienen in der Stadt angesiedelt werden

Doch warum siedelt er Bienen eigentlich in städtischen Gebieten an? Die Antwort ist ebenso überraschend wie naheliegend. „Im urbanen Raum gibt es eine deutlich höhere Vielfalt an Vegetation auf konzentriertem Raum. Da blüht hier eine Linde, ein paar Meter weiter sind es Büsche, Hecken oder Obstbäume. Und zwar in einer Vielzahl von Gärten oder Höfen. Ahorn, Kastanie, Rubinie oder die Dachbegrünungen – die Biene liebt Abwechslung“, erklärt Wolfgang Zell. Und wenn er dann zum Ernten an den Stock geht, trägt er meistens auch die weiße Imkerrobe mit dem lustigen Hut. Warum die Arbeitskleidung eigentlich bei Imkern weiß ist, löst der Fachmann auch für die Mitarbeiter des Autohauses unterhaltsam auf. „Die Biene kennt eigentlich nur einen echten Feind. Das ist der Bär. Der ist entweder braun oder schwarz. Mit einem Eisbären kann sie nichts anfangen“ erklärt er die Farblist.

Kinder kommen zu Lehrvorführungen

Unterhaltsam dürften die kleinen Exkurse über Bienen vor allem für die Kinder werden. Denn wer hat schon mal davon gehört, dass die Völker sich streng nach Aufgaben gliedern und es Hierarchien gibt? Sicher – die Königin ist die Chefin und wird von allen betreut und konzentriert sich aufs Eierlegen. Doch in den knapp sechs Wochen Lebenszeit, die die Immen nur haben, sei ihre Entwicklung klar vorgezeichnet, sagt Zell. „Am Anfang werden sie zu Putzbienen, die den Stock sauber halten, dann sind sie Ammenbienen, die den Nachwuchs und die Königin füttern, ehe sie Baubienen, Wächterbienen und ganz am Ende erst Sammelbienen werden“, so der Imker.

Die Imker Wolfgang und Kerstin Zell ziehen sich ihre Dienstkleidung an, ehe sie den Bienen die neue Freiheit schenken. Quelle: Mario Kuska

Ein Bienenvolk kostet 700 Euro

Wer es jetzt in Grevesmühlen und Rostock also summen hört, kann auch auf die fleißigen Bienchen der Autohäuser treffen. Ob es dann irgendwann auch Honig „Marke Eigenanbau“ gibt, hatten die Initiatoren des Projektes noch offen gelassen. Die Investition von 1400 Euro für die beiden Bienenvölkchen in Grevesmühlen lohne sich aber in jedem Fall. „Seinen Beitrag für die Natur und Nachhaltigkeit zu leisten, gibt einem ein gutes Gefühl“, sagt Willi Brandt als er die ersten Bienen aus dem Stock fliegen sieht.

Von Mario Kuska