Grevesmühlen

Was für ein Anblick. Dort, wo früher marode Pfosten und Bretter aus dem Wasser ragten, steht jetzt eine Anlage, die nagelneu in der Sonne glänzt. Die Steganlage und der Bootsanleger sind der ganze Stolz des Angelvereins Ortsgruppe IV. Deren Vorsitzender Thomas Krohn ist glücklich, dass das 324 000 Euro teure Projekt umgesetzt wurde. 85 Prozent kamen vom Fischereifonds der EU, 15 Prozent übernahm die Stadt „Ich kann gar nicht sagen, wie happy ich darüber bin. Jetzt ist alles auf neuestem Stand und wir haben eine tolle Anlage.“ Wäre da nicht schon der erste Fall von Vandalismus. Direkt neben den Steg schwimmt schon ein alter Autoreifen.

„Es ist unglaublich. Kaum ist alles fertig, haben hier schon die Ersten ihr Unwesen getrieben“, ist die Freude von Thomas Krohn, der schon seit 1997 Vorsitzender des Vereins ist, etwas getrübt. Immer wieder haben Umweltsünder am Vielbecker See, dem Vereinsgewässer der Ortsgruppe IV, hier Müll abgeladen. Alte Reifen, Schutt. Doch damit soll bald Schluss sein. Denn der Verein umzäunt sein Gelände. Und das aus gutem Grund. Vandalismus soll es hier künftig nicht mehr geben. „Eigentlich finde ich es schade, dass wir den Zaun brauchen. Ohne hätte das Gelände wirklich schöner ausgesehen. Aber er ist nötig. Das haben die jüngsten Ereignisse schon gezeigt“, so Krohn.

Enrico Münz, Mitglied im Angelverein Ortsgruppe IV, packt in seinem Urlaub mit an. Quelle: Mario Kuska

Vereinsmitglieder packen mit an

Und so hatten schon am 21. April die Arbeiten begonnen, das Gelände mit einem verzinkten Eisenzaun abzugrenzen. So genannte Doppelstegstabmatten sind verbaut worden. Angepackt hatten einmal mehr die Vereinsmitglieder selbst. „Ich arbeite hier in meinem Urlaub“, sagt Enrico Münz. Der 45-Jährige gräbt mit seinem Spaten tiefe Löcher in die Erde. „Für die Zaunpfähle“, sagt der passionierte Angler, der schon 15 Jahre im Verein ist. Stolz sei dessen Vorsitzender Thomas Krohn auf das intakte Leben innerhalb der Gemeinschaft. „Hier packen alle mit an. Vom Kind bis zu den Ältesten. Natürlich haben wir auch beim Projekt Steganlage und Bootsanleger nicht nur unsere 5000 Euro Eigenanteil geleistet. Auch beim Abriss der alten Anlage haben viele mit zugepackt“, so Krohn.

Vielfalt im Wasser: Guter Bestand an Fischen

Doch dann kam der Aufbau der neuen Anlage. Hier waren Fachkräfte gefragt. Von der Stadt und dem Bauamt koordiniert kamen die Firmen mit schwerem Gerät, rammten unter anderem Buhnen in den schlickigen Seeboden und ließen nach und nach eine Anlage entstehen, die jetzt knapp 20 Boote beherbergen kann. Gesamtlänge: 31 Meter. Knapp 150 Kubikmeter Boden mussten ausgekoffert werden. Frostschutz, Schotter und Pflasterung – der neue Aufbau war aufwändig. Für den neun Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Steg wurde recycelter Kunststoff verbaut und kleine Leisten weisen auf die Gefahrenpunkte hin, erklärt Philipp Boxler vom Grevesmühlener Ingenieurbüro Möller. Die Firma René Brüsewitz aus Neukloster führte alle Arbeiten aus. Jetzt gibt es genügend Platz für Angler, die vom Steg aus ihre Köder ins Wasser zu werfen können, um den Fischen nachzujagen.

Steg und Bootsanleger sind fertig. Jetzt wird die Anlage noch umzäunt. Quelle: Mario Kuska

Nicht jeder darf am Vielbecker See angeln

Und zu bieten habe der Vielbecker See einiges an prächtigen Fischen. „Gerade unser Weißfisch-Bestand ist beachtlich“, sagt Thomas Krohn. Ein Paradies also für Stipp-Angler. Doch auch Raubfische sind hier gut zu angeln. „Wir haben Hechte, Zander und Barsche. Vielleicht nicht unbedingt Riesen, aber hier kommen regelmäßig gute Fische raus“, sagt Enrico Münz, der im Vielbecker See auch beachtliche Fische gefangen hat. Angeln darf hier jedoch nicht jeder. Denn das Gewässer gehört dem Kreisangler-Verband (KAV) Nordwestmecklenburg und nicht dem Landesangler-Verband MV. „Das bedeutet, dass wir den See vom KAV gepachtet haben und nur unsere Mitglieder oder Mitglieder des KAV hier fischen dürfen. Auswärtige bekommen keine Karten“, so Thomas Krohn. Das habe einen einfachen Grund. Vor Jahren sollen hier ganze Karavanen von Karpfenanglern am Vielbecker See kampiert haben. Die haben hier die großen Exemplare rausgeangelt. Dem hatte der KAV einen Riegel vorgeschoben“, erklärt Krohn. Jetzt sei der Vielbecker See ein Vereinsgewässer.

Vorsitzender wird sich zurückziehen

Und der Verein mit seinen 220 Mitgliedern blüht gerade wieder auf. Nicht nur wegen der modernen Anlage am Ufer. Gerade im Kinder- und Jugendbereich regt sich frisches Leben. Kurse für gezieltes Angeln auf Friedfisches werden von der Ortsgruppe IV initiiert, Arbeitseinsätze werden organisiert. „Ich bin froh, dass auch jüngere Menschen wieder zum Angeln finden. Ich selbst werde nicht mehr als Vorsitzender des Vereins kandidieren. Ich kann das mit einem guten Gefühl an Jüngere abgeben“, sagt Thomas Krohn, der selbst gern auf der Ostsee fischt. Damit im Verein vorerst aber alles noch in gewohnten Bahnen laufe, stehe er bis zum Ablauf seiner Amtszeit und der nächsten Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl noch mit Rat und Tat zur Seite.

Offizielle Einweihung mit einer kleinen Party

Ein besonderes Auge hat Krohn auch auf das Projekt Steganlage und Bootsanleger gehabt. „Weil der Wasserstand in den vergangenen Jahren so drastisch gesunken war, musste die Anlage im Gegensatz zur alten um einen halben Meter abgesenkt werden. Jetzt ist der Einstieg für die Ruderbootfahrer wieder gefahrlos und unkompliziert möglich. Und auch für eingeschränkte Menschen ist es nun möglich, barrierefrei auf den Steg zu kommen“, erklärt Krohn. Wenn am 6. Mai die offizielle Einweihung mit einer kleinen Party stattfindet, will der Vorsitzende vor allem der Stadt Grevesmühlen einen großen Dank aussprechen, die bei der Umsetzung des Projektes federführend gewesen sei. Und bis dahin hofft er, dass sich keine weiteren Autoreifen in den Vielbecker See verirren.

Von Mario Kuska