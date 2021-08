Grevesmühlen

Ein wenig erinnert der Roboter auf Rädern, der sich scheinbar ganz allein über den Grevesmühlener Marktplatz bewegt, an den putzigen Roboter R2-D2 aus den Star-Wars-Filmen. R2-D2 ist eine künstliche Intelligenz, die ein wahres Eigenleben führt, und den Filmhelden beim Sieg über all das Böse im Star-Wars-Universum hilft.

Doch das, was Anfang der Woche auf einer gemeinsamen Info-Veranstaltung der Agentur für Kommunikation, Organisation und Management (atene KOM) und den Grevesmühlener Stadtwerken über den Grevesmühlener Marktplatz rollt, ist keine KI, sondern ein sogenannter Telepräsenzroboter. Wie Katharina Rupnow von der Agentur, die den Roboter mitgebracht hat, erklärt.

Kein R2-D2, sondern ein Telepräsenzroboter, der unter anderem in der Medizin, aber auch in Industrie und Verwaltung eingesetzt werden kann. Quelle: Annett Meinke

Der Chef, der immer da ist

Auf dem Bildschirm des Roboters ist Rupnows Gesicht zu sehen. Sie ist es auch, die den Roboter über ein Tablet steuert, ihn nach vorn und hinten bewegen kann, über den Bildschirm mit Menschen, die vor dem Gerät stehen, die sie wiederum auf ihrem Tablet sieht, sprechen kann.

Der Roboter, erzählt Rupnow, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Chantal Fleischmann derzeit in einem Zukunftsmobil auf einer zweiwöchigen Reise durch Mecklenburg-Vorpommern ist, – Grevesmühlen ist dabei die erste Station, vorher ging es durch Schleswig-Holstein – , ist im Grunde ein Telearbeitsplatz. „Damit könnte zum Beispiel der Chef einer Firma, der abwesend ist, dennoch im Unternehmen unterwegs sein, die Mitarbeiter direkt an ihren Schreibtischen besuchen und Absprachen treffen.“

Operationsassistenz aus der Entfernung

Was im ersten Moment schon irgendwie nach Überwachung klingt, könnte gerade in Pandemiezeiten Sinn machen. Zurzeit wird der Roboter vor allen Dingen in der Medizin eingesetzt. Ein Facharzt zum Beispiel, der bei einer Operation von einer anderen Klinik aus assistiert oder auch Tele-Medizin in einem Alten- oder Pflegeheim kann mit solch einem Roboter möglich werden. Der Arzt kann somit quasi zu seinen Patienten direkt ins Zimmer oder falls bettlägerig, direkt ans Bett fahren. Niemand muss ein Tablet oder ein Smartphone in der Hand halten oder einen Computer anschalten, um mit seinen Ärzten zu kommunizieren.

Wenn das Breitband funktioniert

Die Agentur aus Berlin, die im gesamten Bundesgebiet Regionalbüros unterhält, unter anderem in Schwerin, spielt eine organisatorische Rolle beim Ausbau des Breitbandnetzes, vor allen Dingen, was die Unterstützung der Kommunen bei der Beantragung der Fördergelder angeht. Auch wenn es derzeit, was das Vorankommen des Breitbandausbaus angeht, immer wieder Kritik gibt, irgendwann, ist Katharina Rupnow überzeugt, werden alle Schwierigkeiten gemeistert sein, werden Daten in Geschwindigkeiten übertragen, die vieles möglich machen, was jetzt noch unmöglich ist.

Es ist ihre und die Aufgabe ihrer Kollegin, den Menschen schon jetzt einmal zu zeigen, wohin die Zukunft mit funktionierenden Breitbandanschlüssen gehen könnte. Was digital alles möglich wird, – in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Elektromobilität, autonomes Fahren, Industrie, Verwaltung.

Austausch über die digitale Zukunft Grevesmühlens auf dem Marktplatz. Quelle: Annett Meinke

Smarte Kleinstadt

Dass Grevesmühlen die erste Station auf der MV-Zukunfts-Tour der Agentur ist, ist kein Zufall. 2020 wurde die Stadt mit ihren um die 11 000 Einwohnern Teil des Bundesprojektes „Smart Cities“, das die voranschreitende Digitalisierung von Kommunen zum Ziel hat.

Bereits vor Teilnahme an diesem Programm war Grevesmühlen auf dem Weg in die Digitalisierung, nicht nur, was Verwaltungsprozesse betraf. Dass es dabei auch um mehr als nur um das kostenfreie WLAN für Bürger und Besucher der Stadt rund um den Marktplatz geht, betont Lars Prahler, Bürgermeister der Stadt, bei einem Besuch der Info-Veranstaltung.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

B2B – Business to Business

Die von den Stadtwerken, einem stadteigenen Unternehmen, gegründete Tochtergesellschaft „Digitale Stadt Grevesmühlen“ hat mit ihrem Portal „Grevesmühlen erleben“ bereits viele Bereiche der Stadt miteinander vernetzt und plant weitere Projekte.

Unter anderem das digitale Marketingprojekt „B2B“ (Business to Business), in dem Geschäfte und Handelstreibende der Stadt miteinander verbunden werden und über einen im Geschäft aufgestellten Bildschirm gegenseitig für einen Besuch oder die Inanspruchnahme von regionalen Dienstleistungen werben, wie Katy Jurkschat, Geschäftsführerin der Firma und Steffen Weihe, Projektmanager, ausführen.

Sinnvolle Digitalisierung im ländlichen Raum

Dass im ländlichen Raum andere Erfordernisse und Ansprüche an sinnvolle Digitalisierung als in großen Städten und Ballungsräumen existieren, sehen auch Tillmann Lukas vom Zweckverband Grevesmühlen und Nicole Eckfeldt vom stadteigenen Wohnungsunternehmen Wobag so. In einem sind sich alle einig, die sich an diesem Tag auf dem Grevesmühlener Marktplatz zur Zukunft austauschen: Das Digitale muss sich in jedem Fall auf sinnvolle Weise mit der analogen Welt verbinden.

Von Annett Meinke