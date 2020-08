Grevesmühlen

Grevesmühlen wächst, und zwar in alle Richtungen. Während Diakonie, Wobag und ein Hamburger Investor am Börzower Weg Seniorenwohnungen und ein Altersheim planen, hat der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg das Areal am Ploggensee zwischen der B 105 und dem Freibad für seine Projekte ins Auge gefasst. Das DRK hat dort bereits die Schulungsbaracke gekauft und nutzt sie für den Pflegedienst.

Wie DRK-Chef Ekkehard Giewald erläutert, sollen dort Wohnungen für Senioren, und unter anderem eine Tagespflege entstehen. „Die Konzeptstudie ist noch nicht abgeschlossen, aber die Idee ist, dort mehrere zweigeschossige Gebäude zu errichten, in denen Senioren leben können und gleichzeitig gepflegt werden.“ Eine Tagespflege ist ebenfalls geplant. Gespräche mit der Stadt über die Investitionen an diesem Standort haben bereits stattgefunden.

Das Highlight der Ideensammlung ist allerdings eine Fußgängerbrücke, die das Wohngebiet am Ploggensee südlich der B 105 mit selbigem verbinden soll.

Verbindung vom Wohngebiet zum See

„Auch wenn das Wohngebiet den Namen des Ploggensees trägt, eine wirklich Verbindung gibt es nicht“, so Ekkehard Giewald. Und genau das wollen DRK und Stadt ändern. Die Brücke könnte von der Rückseite der Mehrzweckhalle schräg über die B 105 auf die Wiese neben der Skaterbahn führen. So würde kein allzu großes Gefälle entstehen. „Und die Bewohner des Wohngebietes, aber auch die Schüler vom Schulcampus könnten gefahrlos den Ploggensee erreichen.“ Natürlich sei die Brücke auch für die Bewohner des DRK-Projektes ein Vorteil. Die könnten so innerhalb weniger Minuten das Stadtzentrum erreichen – ohne die Bundesstraße an den Kreuzungen überqueren zu müssen.

Einen weiteren Pluspunkt sieht Giewald bei dem Bauwerk über die viel befahrene Bundesstraße. „Wenn man solch eine Brücke errichtet, dann sollten wir auch Nägel mit Köpfen machen. Eine digitale Leinwand bietet sich dort geradezu an. Anstatt Transparente aufzuhängen, wie die Stadt es bislang macht, könnten dort wichtige Infos zum Wochenmarkt, Festen und vieles andere laufen.“ Ein Hingucker wäre das allemal. Und zudem einer, der auch noch Werbeeinnahmen einspielen würde.

Positive Signale aus der Politik

Bei den Stadtvertreter stößt die Projektidee des DRK durchaus auf Zustimmung, bislang sind weder die Brücke noch das Bauvorhaben auf den Tagesordnungen der Ausschüsse. Dennoch hat sich der Plan des Kreisverbandes herumgesprochen. Maik Faasch, Vorsitzender des Finanzausschusses der Stadt, findet die Idee gut. Eine Erschließung des Areals und die Anbindung an die Stadt würde auch dem Freibad und den anderen Einrichtungen dort helfen.

Voraussetzung für die Umsetzung sind allerdings etliche Genehmigungen, allen voran ein Bebauungsplan für den Bereich zwischen B 105 und dem Ploggensee. Und der soll dann nicht nur das Projekt des DRK umfassen, sondern den gesamten Bereich von der Santower Straße an bis zur Gaststätte „Fischerhütte“.

Nach OZ-Informationen plant die Stadt eine Neuordnung in diesem Bereich, so könnten die Parkplätze neu gestaltet werden, von einem möglichen Hotel am Ploggensee ist die Rede, der Wohnmobilstellplatz ist auch nach wie vor ein Thema. „Ja, es ist richtig, dass es Ideen gibt“, bestätigt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. „Tatsache ist, dass wir einen B-Plan brauchen, damit das DRK sein Projekt umsetzen kann.“ Und in diesem Zusammenhang müsse man grundsätzlich darüber diskutieren, was in dem Bereich möglich ist an Entwicklungen. „Aber das wird dann in den Ausschüssen besprochen“, so der Bürgermeister.

Von Michael Prochnow