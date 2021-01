Grevesmühlen

Ferdinand steht vor der blauen mit Büchern gefüllten Kiste. „Das ist doch viel mehr Arbeit als gedacht“, meint der Achtjährige. Er greift erneut ins Verkaufsregal der Kinderbücher und legt drei weitere in die bis zum Rand gefüllte Box auf dem Fußboden. „Denk daran, dass die noch getragen werden muss“, ermahnt Oma Iris Höpfner ihn.

Der knapp 40 Quadratmeter große Buchladen von Thomas Müller in der Wismarschen Straße 8 ist nicht wiederzuerkennen. Es ist Samstagmorgen kurz nach 9 Uhr. Die meisten Holzregale sind bereits leer geräumt. Rund 1500 Bücher hat der 53-jährige Geschäftsmann im Angebot. Die stehen ab dem 12. Januar in der ehemaligen Filiale von Ralf Peplau in der Wismarschen Straße 41 zum Verkauf.

Größere Filiale bedeutet mehr Miete

Beim Umzug dorthin sind Ferdinand, sein Bruder Frederick, die Eltern Anke und Martin Zenker sowie Oma Iris Höpfner eine große Hilfe. Als Familie aus einem Haushalt sind sie am Sonnabend für das Packen im alten Buchladen verantwortlich. 1500 Bücher in fein säuberlich nach Genres beschriftete Kisten verstauen, die dann in der neuen Filiale knapp 100 Meter entfernt wieder ausgepackt werden.

Der Umzug kann günstiger gar nicht liegen. „Mit der ab 10. Januar geltenden neuen Verordnung der Landesregierung und den strengen Kontaktbeschränkungen hätte ich später ein großes Problem gehabt“, gibt Thomas Müller zu. Auch jetzt musste er schauen, wen er als Hilfe einsetzt. Alles nicht einfach in Zeiten von Corona. Mutig, dass er im Lockdown einen solchen Schritt geht und eine fast dreimal größere Filiale bezieht, die auch mehr Miete bedeutet.

Unternehmerfamilie: Kerstin Schnürl (53) betreibt eine Buchhandlung in Gadebusch, ihr Mann Thomas Müller (53) eine in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Im vergangenen Sommer habe Ralf Peplau ihren Mann angesprochen und erklärt, dass er seinen Buchladen schließen wolle, erklärt Kerstin Schnürl, die in Gadebusch eine Buchhandlung betreibt. Klar, die alte Filiale hat durch die kleine Größe ihren Charme, „aber ein neuer, fremder Buchhandel in Grevesmühlen wäre für uns nicht gut gewesen“, gibt sie zu.

Belohnung fürs Helfen

Zurück zu den fleißigen Helfern. Frederick greift in seine Gürteltasche und schnappt sich einen Stift, um die Kisten zu beschreiben. „Erstleser“ ist auf dem Etikett zu lesen. „Das ist etwas für Mama“, sagt der Zehnjährige. „Sie hat gerade eine erste Klasse.“ Er selbst mag Comics und Abenteuergeschichten. Eine darf er sich heute sogar aussuchen, weil er beim Umzug hilft. „Mama kauft mir und Ferdinand ein Buch“, verrät der Viertklässler. Er packt eine weitere Kiste und erblickt das Werk „Waterland – Aufbruch in die Tiefe“. Mit dem ist die Belohnung gefunden. Auch der Zweitklässler Ferdinand hat seine Wahl getroffen: „Die Olchis“.

Beide Jungs lesen gern und viel. „Wir haben drei große Regale voller Bücher“, erklärt Frederick und Oma Iris Höpfner ergänzt: „Wir werfen keine Bücher weg.“ Sogar aus ihrer Kindheit finden sich noch einige bei den Enkeln. An ihr erstes Buch kann sich die 68-Jährige noch genau erinnern: „Das Katzenhaus“. „Ich brauche nicht unbedingt Romane, ich lese auch heute noch gerne gute Kinderbücher.“ Vor allem Fantasiegeschichten haben es ihr angetan. Hinzu kommt nun eine neue, denn auch sie gönnt sich heute eine Belohnung für ihre Hilfe beim Packen: „Elfenkönig“.

Iris Höpfner (68) aus Grevesmühlen packte beim Umzug kräftig mit an. Quelle: Jana Franke

Gegen Mittag ist der Buchladen so gut wie leer. „Ferdinand würde eine Schnitzwerkstatt daraus machen“, erklärt Frederick. Doch das Geschäft steht nun erst einmal leer. Thomas Müller ist um einen Nachmieter bemüht. Alle Kinderbücher sind in Kisten verstaut. Nun ist es an Paula Schnürl, diese im neuen Geschäft zu leeren.

Da die Boxen gewissenhaft vorsortiert sind, hat die Zwölfjährige kaum Mühe damit, die verschiedenen Werke nach Genres in den Regalen zu verteilen. Da sie von dem Vormieter übernommen wurden, sind sie bereits beschriftet. Mama Kerstin Schnürl und weitere Helfer nehmen sich den Sachbüchern und Romanen für Erwachsene an.

Verkauf gebrauchter Bücher

Paula liest gern Action- und Abenteuergeschichten. Da sie mit ihren Eltern direkt an der Quelle sitzt, weiß sie immer bestens über Neuerscheinungen Bescheid. „Ich finde gut, dass Papa im neuen Buchladen nun auch Zeitschriften anbietet. Einige lese ich nämlich auch sehr gern“, sagt die Gadebuscherin. Oft besucht sie ihre Mutter in ihrem Geschäft. Sie könnte sich sehr gut vorstellen, einmal in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, „wenn sie das denn möchten“.

Paula Schnürl (12) räumt in der neuen Filiale die Kinderbücher ein. Im hinteren Bereich sollen gebrauchte Bücher zum Verkauf angeboten werden. Die Einnahmen werden dann gespendet. Quelle: Jana Franke

Einen Bereich in den neuen vier Wänden will Thomas Müller nutzen, um gebrauchte Bücher anzubieten. Wer welche abzugeben hat, kann sich gern melden. Die werden dann für kleines Geld verkauft. „Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Wir suchen uns jedes Jahr ein anderes Projekt, das wir unterstützen“, blickt Kerstin Schnürl voraus. Geplant ist vor Ort auch noch eine gemütliche Ecke mit Kaffeeautomat und Sessel oder Couch. „Aber erst einmal wollen wir den Umzug wuppen und starten“, erklärt Kerstin Schnürl.

Die Einweihung kann in Zeiten von Corona nicht wie geplant gefeiert werden. Ab Dienstag ist geöffnet – und im Lockdown doch geschlossen. Zumindest können wie gewohnt Bestellungen aufgegeben und die Bücher oder Kalender dann abgeholt werden. Es kommen wieder andere, kontaktfreudigere Zeiten ...

