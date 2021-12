Grevesmühlen

Wer mit dem Bus von Grevesmühlen bis nach Ludwigslust unterwegs ist, der muss dazu aktuell mehrere Tickets mit unterschiedlichen Preisen lösen. Denn einen einheitlichen Tarif der verschiedenen Verkehrsunternehmen wie Nahbus in Nordwestmecklenburg oder dem Nahverkehr in Schwerin gibt es nicht. Seit Jahren wird über eine Anpassung diskutiert, passiert ist nichts. Das soll sich nun mit einem gemeinsamen Verkehrsverbund ändern, der derzeit in den Landkreisen und Schwerin diskutiert wird.

Fünf verschiedene ÖPNV-Tarife

Jörg Niemann stellte im Konferenzsaal der Malzfabrik vor den Mitgliedern des Finanzausschusses das Gutachten vor. Quelle: Dirk Hoffmann

Denn derzeit gibt es in der Region fünf verschiedene Preistabellen. „Wir brauchen einen abgestimmten Tarif zwischen Bus und Schiene“, sagte Jörg Niemann von Rödl & Partner aus Hamburg bei der Vorstellung des Grundsatzgutachtens eines Verkehrsverbundes Westmecklenburg. Daraus einen gemeinsamen Tarif zu finden, scheint schwierig, aber durchaus machbar. Niemann beschrieb ausführlich den Weg dorthin. Zunächst müsse man die notwendigen Strukturen dafür schaffen. Denkbar wäre ein Zweckverband mit Mitgliedern aus dem Land MV, den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim und der Stadt Schwerin. Dieser Verband sollte nicht zu groß sein und eine schlanke Struktur haben. So würde man agil bleiben und könnte schnelle Entscheidungen treffen. Die Planungszuständigkeit, so Niemann, sollte indes bei den genannten Landkreisen und der Stadt Schwerin bleiben.

Das sind die aktuellen fünf ÖPNV-Tarife In der Landeshauptstadt Schwerin gilt der Stadtverkehrstarif der Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS). Im Landkreis Nordwestmecklenburg ist im Busverkehr (Regionalbus und Stadtverkehr Wismar) der Tarif der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH und im Landkreis Ludwigslust-Parchim der Tarif der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH (VLP) gültig. Dazu kommen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zwei Tarife. Zum einen der C-Preis der Deutschen Bahn AG auf den Linien RE 1 (Hamburg–Schwerin–Rostock), RE 2 (Cottbus–Berlin–Ludwigslust–Schwerin–Wismar, RE 4 (Stettin/Ueckermünde–Neubrandenburg–Güstrow–Bad Kleinen–Lübeck), RB 11 (Wismar–Bad Doberan–Rostock), RB 17 (Wismar–Schwerin–Ludwigslust) und der Haustarif des Betreibers Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) auf den Linien RB 13 (Rehna–Schwerin–Parchim) sowie RB 14 (Hagenow–Ludwigslust–Parchim).

Außerdem stellte Niemann den sogenannte differenzierten Zonentarif und den Luftlinien-Zonentarif als mögliche Tarifszenarien vor. Beim differenzierten Zonentarif werden die Stadtverkehre Schwerin und Wismar als eigene Zonen beschrieben. In Grevesmühlen würde ein Stadttarif eingeführt und in Boltenhagen ein Sondertarif gelten. Dazu würde laut Gutachten der Ansatz der „kleinen Stadtverkehre“ aus dem Tarif der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH auf den Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen. Neun Preisstufen hätte dieses Tarifsystem. Eine Fahrt von Grevesmühlen nach Schwerin würde dann mit dem ÖPNV zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro kosten. Aktuell sind je nach Nutzung der Verkehrsmittel zwischen 5,20 Euro und 10,60 Euro zu zahlen.

Smartphone zeigt kürzeste Strecke an

Beim Luftlinien-Zonentarif, hier würden die Preise für die genannte Strecke zwischen 6 Euro und 8,20 Euro variieren, handelt es sich um eine Kombination aus Luftlinien- und Zonentarif. Dazu wird im Bartarif die Luftlinie als Entfernung angesetzt. Gleichzeitig soll es der Einstieg in den digitalen Tarif sein. Konkret bedeutet das: Die Fahrgäste steigen dann in den Bus, während der Fahrt wird ihnen auf ihrem Smartphone die kürzeste Strecke sowie der Preis angezeigt und abgebucht.

Mehr Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln 2018 haben das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim eine Kooperation der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs und des sonstigen ÖPNV vereinbart. Ziel ist eine bessere Zusammenarbeit und eine höhere Qualität, um mehr Fahrgäste für öffentliche Verkehrsmittel zu gewinnen. Dazu wurde auch eine Arbeitsgruppe gebildet, die den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung empfiehlt. Das vom Landkreis Nordwestmecklenburg in Auftrag gegebene Grundsatzgutachten zur Bildung eines Verkehrsverbundes hat die PTV Transport Consult GmbH aus Dresden in Kooperation mit der Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Hamburg erstellt.

Bei einem Erlös von insgesamt 21,9 Millionen Euro im Jedermannverkehr würde der Erlös laut dem erstellen Gutachten beim differenzierten Zonentarif um etwa 1,9 Prozent und damit rund 400 000 Euro unter den derzeitigen Erlösen liegen. Beim Luftlinien-Zonentarif würde der Erlös-Rückgang bei 21,8 Millionen als Ausgangspunkt nur bei rund 0,5 Prozent und etwa 100 000 Euro liegen. Das sind allerdings Zusammenfassungen des gesamten Verkehrsverbundes. Die Ergebnisse für die einzelnen Verkehrsunternehmen fallen ganz verschieden aus. Auffallend ist aber, dass die Erlöse beim Luftzonentarif bei allen höher als beim differenzierten Zonentarif sind.

Fahrgastzahlen vor Corona

„Bei allen vorgelegten Gutachten mussten wir am Ende aber immer mehr bezahlen. Es muss sich für uns doch auch mal etwas verbessern“, monierte Finanzausschuss-Mitglied Michael Roolf mit Blick auf den Landkreis und das kommunale Verkehrsunternehmen Nahbus. Dazu müsste man aber deutlich mehr Fahrgäste haben, wie er hinzufügte. Genau das, so Niemann, möchte man ja mit einem einheitlichen Tarif erreichen. Die Menschen sollen dann öfter mal in den Bus oder die Bahn steigen, anstatt für jede Fahrt das Auto zu nehmen. Wann mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, ließe sich allerdings schwer voraussagen. Jetzt gehe es erst einmal darum, die Fahrgastzahlen vor Corona wieder zu erreichen.

Wird ein Verkehrsverbund mit einheitlichen Tarifen gegründet, ist im Vorfeld auch die Aufteilung der Einnahmen zu klären. Zumal die Fahrgäste für gleiche Strecken bei den Verkehrsunternehmen bislang teilweise gleiche, aber auch unterschiedliche Preise bezahlen. So sind im Stadtverkehr in Wismar und Schwerin die Preise in etwa gleich, liegen die Tarife bei Nahbus zwischen 10 und 35 Prozent unter denen beim Schienenpersonennahverkehr.

Mitglieder des Kreistages sind am Zug

Mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen gab der Finanzausschuss die Empfehlung, dass der Kreistag den Landrat mit der Umsetzung der Gründung eines Verkehrsverbundes unter den Rahmenbedingungen des „Grundsatzgutachtens für einen Verkehrsverbund in der Region Westmecklenburg“ beauftragt. Außerdem wird er aufgefordert, mit den beteiligten Gebietskörperschaften in die Verhandlungen einzutreten und dem Kreistag weitere erforderliche Beschlüsse vorzulegen. Jetzt sind die Mitglieder des Kreistages am Zug. Am 9. Dezember haben sie auf ihrer Sitzung in der Sport- und Mehrzweckhalle am Ploggenseering in Grevesmühlen in einem Tagesordnungspunkt darüber zu befinden, ob sie dieser Empfehlung folgen oder derartigen Plänen eine Absage erteilen.

Von Dirk Hoffmann