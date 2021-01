Grevesmühlen

Untergangsstimmung in der Reisebranche, die Corona-Pandemie trifft die Unternehmer mit voller Wucht. Der zweite Lockdown mit seinen Einschränkungen verschärft die Lage. „Damit war ja aufgrund der immer höheren Infektionszahlen zu rechnen“, sagt Thomas Krohn. Während er das sagt, sitzt der Unternehmer, der eine Fahrschule und ein Busunternehmen betreibt, in seinem Büro in der Grevesmühlener Jahnstraße. Die dort angestellten Bürokräfte hat er zwangsweise in Kurzarbeit geschickt. Denn Reisen werden jetzt nicht gebucht und ein Fahrschulbetrieb darf momentan nicht stattfinden. Draußen stehen die teilweise nagelneuen Fahrzeuge, die er unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie angeschafft hat. Weil die Geschäfte gut liefen – bis zum Frühjahr 2020.

Karten von ausgefallenen Konzerten

Der Fuhrpark der Firma Krohn. Quelle: Prochnow

Im November des Vorjahres schaffte er sich zu dem kleinen Reisebus neben den zwei größeren noch einen dritten großen Bus an. Denn die Nachfrage nach kurzen Städtetouren, mehrtägigen Reisen oder Fahrten zu Events wie Konzerten oder Märkten war groß. Mit voller Wucht traf dann der erste Lockdown im März den Betrieb der Busreisen. Es hagelte Stornierungen. Später, als der erste Lockdown aufgehoben wurde, konnten nur einige wenige Reisen stattfinden. Nicht vergleichbar mit dem, was sonst möglich gewesen wäre, berichtet Thomas Krohn. Ein weiteres Problem: Längst nicht alle Veranstalter, mit denen Krohn zusammenarbeitet, zeigten sich kooperativ. So konnte er nur einen Teil der Konzertkarten, die er für seine Komplettangebote wie Reisen zu Musicals, Konzerten und Theatervorstellungen gekauft hatte, zurückgeben. Auf vielen blieb er sitzen. Allein für die drei abgesagten Veranstaltungen, das Roland-Kaiser-Konzert am 18. März in Schwerin und die Auftritte von Sarah Connor (16. Mai) und Santiano (22. Mai, beide in Bad Segeberg), hat Krohn noch Karten für insgesamt 6500 Euro zu liegen. Was sie im kommenden Jahr noch wert sind, vermag niemand zu sagen.

Busse im Reise- und Linienverkehr 1990 gründete Thomas Krohn sein Fahrschulunternehmen. Vier Lehrer unterrichten hier die Fahrschüler, von denen es aktuell so viele wie seit langem nicht mehr gibt. 2010 kam das Unternehmen Busreisen dazu, wo Krohn elf Mitarbeiter angestellt hat. Zu seinem Fuhrpark gehören unter anderem neben drei großen Bussen und einem kleinen Bus für den Reiseverkehr noch drei Busse für den Linienverkehr.

Krohn bediente 200 Kreuzfahrtschiffe

Thomas Krohn am Steuer eines seiner Reisebusse. Quelle: Hoffmann

Richtig tief ins Kontor schlägt der Einbruch der Kreuzfahrtbranche. Regelmäßig brachten Busse des Unternehmens aus Grevesmühlen die Passagiere der Schiffe in die Metropolen wie Hamburg, Berlin und andere große Städte. Insgesamt bediente Krohn um die 200 Schiffe, die Einnahmen daraus lagen bei 80 Prozent des gesamten Umsatzes des Unternehmens. „2020 hätten es noch mehr Schiffe sein können. Ich musste sogar bremsen, denn ich wollte erst einmal eine Struktur in die Sache bringen“, so Krohn. Nur deshalb hatte er sich keinen weiteren Reisebus angeschafft. „Zu meinem Glück“, wie er nun im Nachhinein sagt. Rechnet Krohn die fehlenden Einnahmen aus dem Geschäft mit den Kreuzfahrtschiffen und all den anderen nicht stattgefundenen Reisen zusammen, dann hat er für 2020 einen Umsatzverlust von 597 918 Euro. „Das Geld hole ich nie wieder rein..“

Allein für die Reisebranche hat er elf Mitarbeiter beschäftigt. Die meisten von ihnen hat er in Kurzarbeit geschickt. Nur die Fahrer, die im Linienverkehr als Subunternehmer für Nahbus im Einsatz sind, sind bei 100 Prozent. Aktuell ist es eine Linie, die Krohn hier in der Ferienzeit bedient. Danach werden es wieder drei Linien sein, auf denen Busse von ihm im Auftrag von Nahbus Schüler und andere Personen von A nach B bringen. Wenn denn die Schule nach dem Lokcdown wieder beginnt. Auch das ist ungewiss.

Die Fahrzeuge von Thomas Krohn stehen seit Wochen auf dem Firmenhof. Quelle: Michael Prochnow

Banken verlangen monatlich 15 000 Euro

Hätte Krohn dieses zusätzliche Standbein und die damit verbundenen Einnahmen nicht, wären bei ihm wahrscheinlich schon jetzt die Lichter ausgegangen. „Aber geschieht nicht bald etwas, dann kann ich Ende Januar die Tür zumachen“, hatte Krohn noch am Montagmorgen gesagt. Wenig später wurde er nach einem Ausfall des Zugverkehrs zwischen Kiel und Lübeck von der Deutschen Bahn zum Schienenersatznotverkehr gerufen. Zwei Tage waren dann Busse des Grevesmühlener Unternehmens im Einsatz. Diese Einnahmen brachten zumindest etwas Entspannung, mehr aber auch nicht. Seitens der Politik fehlen Thomas Krohn nach wie vor die konkreten Angaben, wie es wann weitergeht. Erschwerend kommt hinzu, dass Hilfen aus dem Konjunkturpaket nur sein Steuerberater stellen kann. Da vergeht wertvolle Zeit, die er nicht hat. Denn die festen Kosten für Fahrzeuge, Unterhalt und vieles mehr laufen weiter. Allein für die Banken fallen monatlich 15 000 Euro an – die wollen regelmäßig und nicht irgendwann bedient werden. Ein Teufelskreis, der in der Pandemie ohne staatliche Hilfe nicht durchbrochen werden kann.

2020 waren es zehn Jahre, seit Thomas Krohn seinen Busreise-Betrieb gegründet hatte. 2021 könnte ein sehr schwieriges Jahr werden, vielleicht ist es sogar das letzte. Dieses Szenario befürchtet Krohn für seine 1990 gegründete Fahrschule nicht. Zwar musste sie im zweiten Lockdown schließen. Aber es gibt derzeit so viele Fahrschüler, dass nach dem Lockdown sofort wieder voll durchgestartet werden kann.

Von Dirk Hoffmann