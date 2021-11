Grevesmühlen

Erneut hat sich das Personalkarussell am Awo-Seniorenzentrum Am Wasserturm in Grevesmühlen gedreht – und nun eine junge Frau an seine Spitze befördert, die von Berlin nach Grevesmühlen gekommen und dennoch „eine von hier“ ist.

Cindy Reichert (43) ist in Grevesmühlen geboren und aufgewachsen. Sie hat hier das Gymnasium besucht, eine Zahntechnikerausbildung absolviert. Mit 23 Jahren ging sie nach Rostock, um dort als Zahntechnikerin zu arbeiten. Später fiel die Entscheidung, noch einmal zu studieren – Erziehungswissenschaften, an der Freien Universität von Berlin.

Ein großes Herz für Senioren

Bereits im Studium, erzählt Reichert bei einem Vorort-Termin in ihrem Büro im Seniorenzentrum, arbeitete sie in Senioreneinrichtungen und bemerkte dabei, dass es ihr Freude machte, mit älteren Menschen zu arbeiten. „Ich habe ein Herz für Senioren.“ Sie schloss ihr Studium ab, absolvierte psychotherapeutische Zusatzausbildungen im Bereich Traumtherapie und im Umgang mit Demenz und arbeitete viele Jahre für die Diakonie an Senioreneinrichtungen in Berlin.

Die Verbindung zur Heimat hielt sie immer. Die Eltern leben nach wie vor in Grevesmühlen, der Bruder in Warnow. Cindy Reicherts Mutter, Sigrid Köbcke, ist als Raumausstatterin bekannt in der Stadt. Ihren Opa und ihren Uropa kennen noch viele der Älteren – die Fischer Köbcke, die auf dem Warnower, dem Vielbecker See und dem Ploggensee unterwegs waren. „Das hat auch deutlich Wirkung gezeigt“, sagt Cindy Reichert lachend, „als ich mich den Bewohnerinnen und Bewohnern vorstellte. Viele kannten meine Familie.“

Seit dem 1. November ist sie nun offiziell Leiterin des Awo-Seniorenzentrums in Grevesmühlen. Dass sie in ihre Heimat zurückgekehrt ist, sagt sie, fühlt sich richtig an. „Ich spüre, wie gut es mir geht, wie froh ich bin, wieder hier zu sein.“

Personal gesucht Gutes Pflegepersonal wird im Awo-Seniorenzentrum Am Wasserturm immer gesucht. Bei Interesse bitte hier melden: Awo Seniorenzentrum „Am Wasserturm“, Am Wasserturm 53, 23936 GrevesmühlenTelefon: 03881 – 75 97 70 Fax: 03881 – 75 97 710E-Mail: Reichert@awo-grevesmuehlen.de

Vertrauensvolles Miteinander

Im Umgang mit Kollegen und den Heimbewohnerinnen und -bewohnern fällt die ungekünstelte Herzlichkeit der „Neuen“ auf. Sie spricht jeden, der ihr begegnet, mit dem Namen an. „Das mache ich auch, um mir alle Namen möglichst schnell zu merken.“ Die neue Heimleiterin setzt auf vertrauensvolles Miteinander auch unter den Kollegen. „Alle, die hier arbeiten, leisten unendlich viel.“

Es sei ihr wichtig, sagt sie, dass jeder und jede mit ihr über alles sprechen könne – Kollegen, Bewohner, Angehörige. Kritik gegenüber verschließt sie sich nicht. Es sei normal, dass auch Probleme aufträten. „Das sind alles Menschen. Die, die hier wohnen, die, die sie betreuen und die Angehörigen. Da kann auch mal jemand nicht so gut drauf sein.“ Es gehe dennoch immer darum, wie man miteinander umgehe. „Gerade wenn es um Kritik geht, sollte sie freundlich vorgebracht werden und lösungsorientiert sein.“

Im Umgang mit dementen Menschen, die manchmal auch aggressiv werden können, sei der Austausch unter den Kollegen besonders wichtig. Aus ihrer Arbeit in Berlin bringt Reichert Ansätze mit, die sie nach und nach in ihre Arbeit in Grevesmühlen einbringen will. Auch hier ist der neuen Einrichtungsleiterin wichtig, nicht nach dem Motto „Neue Besen kehren gut“ gleich alles auf den Kopf zu stellen. Die neuen Ansätze im Umgang mit zum Beispiel Demenzkranken müssen gut erklärt und kommuniziert werden, sagt sie. Dafür lässt und nimmt sie sich Zeit.

Awo-Seniorenzentrum Grevesmühlen: Bild mit der neuen Chefin Cindy Reichert (r.). Von links: Sandra Hold (Pflegedienstleitung), Michaela Münnich, Claudia Rosenow, Anke Bruch, Selina Gareis, Petra Kolell. Quelle: Annett Meinke

Keine, die nur am Schreibtisch sitzen will

Was Cindy Reichert auch am Herzen liegt, ist selbst mit den älteren Menschen zu arbeiten. „Ich bin keine, die nur am Schreibtisch sitzt.“ Zunächst wird sie an Stelle der scheidenden Grevesmühlener Pastorin Maria Harder den Gesprächskreis übernehmen. Kreative Projekte, wie das Malen auch mit demenzerkrankten Bewohnern und Bewohnerinnen, sollen etabliert werden. Und noch viele andere spannende Ideen, sagt Cindy Reichert.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch zunächst gehe es darum, Fuß zu fassen, ganz in der alten Heimat und der neuen Aufgabe anzukommen und Verbindung zu den Kollegen und Kolleginnen und den Pflegeheimbewohnern aufzubauen.

Von Annett Meinke