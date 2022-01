Grevesmühlen

Die Stadtverwaltung hat die Arbeitsbedingungen an die aktuellen Coronaauflagen angepasst. So würden derzeit die Büros nur noch mit einer Person besetzt, für den Publikumsverkehr gilt nur Abstand und Maskenpflicht. Das teilt die Verwaltung mit. Die Überprüfung übernehmen aktuell die Mitarbeiter. Laut Bürgermeister Lars Prahler sei derzeit nicht vorgesehen, einen Sicherheitsdient zu beschäftigen, wie es andere Behörden tun. „Einen Wachdienst am Eingang finde ich derzeit unangemessen“, so der Bürgermeister.

Aufgrund der aktuellen Lage hat die Stadt weiter die Sondernutzung für den Einzelhandel und die Gastronomie für die Außenbereiche verlängert. Das bedeutet, dass die Läden, Restaurants und Cafés weiterhin die Bereiche vor ihren Geschäften kostenfrei nutzen können. Die Regelung gilt vorerst bis Ende Juni.

Sonderregelungen für Gewerbetreibende

Auch die Möglichkeit, Gewerbesteuer zu stunden, werde es 2022 weiterhin geben, hieß es aus dem Rathaus. Zudem habe die Verwaltung Notfallpläne erstellt für den Fall, dass ein Großteil der Mitarbeiter betroffen sei. So soll sichergestellt werden, dass auch bei einem Ausfall von beispielsweise 50 Prozent der Mitarbeiter die wichtigsten Abteilungen im Rathaus weiter arbeitsfähig bleiben.

Keine Neuinfektionen auf Poel, 32 in Grevesmühlen

Bei der Statistik der aktuellen Coronazahlen, die sich auf die vergangene Woche bezieht, verzeichnet die Stadt Grevesmühlen mit die wenigsten Infektionen. So gab es laut Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg in der ersten Januarwoche insgesamt 696 Neuinfektionen, die meisten davon in der Hansestadt Wismar mit 211, gefolgt vom Amt Schönberger Land mit 141. In Grevesmühlen infizierten sich 32 Menschen, im Amt Grevesmühlen Land waren es 45. Für den Bereich Klützer Winkel gibt das Gesundheitsamt 62 Infektionen an. Im Amt Rehna waren es 35, auf Poel gab es keine einzige Meldung.

Von Michael Prochnow