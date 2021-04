Grevesmühlen

Im Pflegeheim „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen werden Bewohner, Besucher und Mitarbeiter gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geschützt. Schnelltests, Flächendesinfektionen, häufiges Lüften und Regelungen für Gäste gehören seit Langem zum Alltag. Trotzdem haben sich einige Bewohner und Mitarbeiter angesteckt.

Über den aktuellen Stand der Infektionen informierte am Freitag Werner Pfeifer, Leiter der DRK-Wohnanlage, auf Anfrage. Er erklärte: „Es sind bis jetzt sechs Bewohner und drei eigene Reinigungsmitarbeiter betroffen. Die Krankheiten verlaufen bisher mild.“ Eine Bewohnerin ist zur Beobachtung im Krankenhaus. Mitarbeiter des Pflegebereichs sind nicht betroffen.

Schnelltest einer Reinigungskraft war positiv

Dass es Infektionen geben könnte, zeigte sich am Mittwoch. Der Schnelltest einer Reinigungsmitarbeiterin war positiv. Keine Erklärung hat der Leiter der Einrichtung dafür, dass es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Übergreifen auf andere Wohnbereiche gab.

Zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter sind bereits geimpft. Das gilt auch für vier der sechs infizierten Senioren – und das seit Längerem. Die beiden anderen Bewohner wurden 2020 positiv getestet. Sie sind erst vor Kurzem im Pflegeheim in Grevesmühlen eingezogen. Wie konnte es jetzt trotz dieser Vorgeschichte und den Impfungen zu neuen Infektionen kommen?

Ist eine Mutante die Ursache?

Klar ist: Impfstoffe können nicht zu 100 Prozent verhindern, dass sich jemand ansteckt. Hinweise darauf, dass sie gegen die besonders verbreitete britische Mutante B.1.1.7 weniger schützen, gibt es bisher nicht, erklärt das Robert-Koch-Institut. Nach seiner Auskunft ist die Wirkung gegen die südafrikanische Variante B.1.351 und die brasilianische Variante P.1 aber offenbar geringer. Ob das mit den Infektionen in Grevesmühlen in Zusammenhang steht, ist bisher nicht geklärt.

Am Donnerstag wurden PCR-Tests bei rund 30 Mitarbeitern durchgeführt. Bis 3. Mai gilt für das Pflegeheim eine Quarantäneverordnung des Landkreises. Besucher können derzeit also nicht ins Haus. Die Bewohner werden in ihren Zimmern versorgt.

Pflegeheim mit 100 Plätzen

Das Pflegeheim „Am Tannenberg“ hat nach Auskunft des DRK 100 Pflegeplätze, verteilt auf drei Ebenen, die sich wiederum in zwei Wohnbereiche gliedern. 40 Einzel- und 30 Doppelzimmer stehen für die stationäre Pflege zur Verfügung.

Im vorigen Jahr steckten sich in vielen Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern Menschen mit dem Coronavirus an. Mittlerweile sind zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Trotzdem kommt es vereinzelt zu Ansteckungen. Anfang Februar registrierte das Gesundheitsamt acht Infektionen im Pflegeheim „Haus Sonnengarten“ in Boltenhagen – auch dort trotz Hygienekonzept und Besucherregelungen. Das Heim war erst wenige Tage zuvor eröffnet worden. Heimleiterin Pamela Ahrenholz beteuerte, für sie und ihre Mitarbeiter sei es nicht nachvollziehbar, wie die Corona-Infektion ins „Haus Sonnengarten“ getragen werden konnte. Die Kranken- und Altenpflege Geißler GmbH betreibt das Pflegeheim im Ostseebad.

Impfung führte zu meist milden Symptomen

Im städtischen Alten- und Pflegeheim Friedenshof in Wismar kam es Mitte März zu einem Corona-Ausbruch. 14 Bewohner und elf Mitarbeiter wurden positiv getestet. Stadtsprecher Marco Trunk beruhigte: „Es zeigt sich, dass die Impfung bewirkt, dass es bei den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern keine beziehungsweise nur milde Symptome gibt.“ Dennoch habe es zwei schwere Verläufe gegeben.

In Grevesmühlen hat sich der Corona-Ausbruch nicht auf das Pflegeheim „Am Tannenberg“ beschränkt. „Im weiteren Umfeld gab es eine Sekundärinfektion, die auf einen familiären Zusammenhang zu dem Fallgeschehen zurückzuführen ist“, teilt die Kreisverwaltung mit. Nähere Angaben wollte sie nicht machen. Offenbar wird das Virus auch in anderen Orten in Nordwestmecklenburg immer wieder innerhalb der Familie weitergegeben – und das meist in einer bereits bestehenden Quarantäne, also in einem Haushalt.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz