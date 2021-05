Grevesmühlen: Corona-Frust bei den Freizeitsportlern

Grevesmühlen

Der Frust ist groß in den Sportvereinen in Nordwestmecklenburg. Mitglieder sind enttäuscht von der Schweriner Landesregierung. Klaus Welzer, Vorsitzender des Grevesmühlener FC, macht klar: „Der Sport wird richtig abgehängt in Mecklenburg-Vorpommern.“

Das bedauert auch Anne Drefahl, Vorsitzende des Vereins „Sport und Freizeit Herrnburg“ (SFH) angesichts drastisch sinkender Corona-Zahlen. Die Mitglieder hofften, dass die Landesregierung nun Sport im Freien für alle ohne weitere Begrenzung zulässt. Die Sportvereine hätten schon lange Hygienekonzepte ausgearbeitet. Anne Drefahl sagt, da sich Öffnungsschritte in anderen Bundesländern mit ähnlichen Inzidenzen bewährt hätten, seien die Mitglieder natürlich sehr enttäuscht, dass über Öffnungsschritte im Sport in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise spät neu beraten werde.

A-Junioren dürfen wieder trainieren

„Dem schließen wir uns hundertprozentig an“, sagt Klaus Welzer. Immerhin hat der Grevesmühlener FC wegen sinkender Inzidenzzahlen in Nordwestmecklenburg jetzt mehr Spielraum im Kinder- und Jugendbereich. Bisher war Sport nur für Mädchen und Jungen unter 14 Jahre erlaubt – und das maximal in Fünfergruppen. Die Trainer ließen sich testen. Jetzt gilt in Nordwestmecklenburg wegen der niedrigeren Sieben-Tage-Inzidenz eine andere Vorschrift. Das bestätigte der Landessportbund auf Anfrage. Möglich ist nun laut einer Verordnung des Landes und der Auskunft des Landessportbunds „der vereinsbasierte Trainingsbetrieb in allen Sportarten im Freien, an dem Kinder oder Jugendliche bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres in Gruppen bis zu 20 Personen teilnehmen.“ Eine erfreuliche Folge für den Grevesmühlener FC: Jetzt dürfen auch die A-Junioren wieder trainieren.

Die jüngsten Fußballer des Grevesmühlener FC dürfen jetzt in größeren Gruppen trainieren. Quelle: Jürgen Lenz

Anne Drefahl erinnert sich an den 1. November 2020, als der Sportbetrieb wegen der Pandemie zum zweiten Mal zum Erliegen kam. „Selbstverständlich hatten wir dafür Verständnis, da uns die Eindämmung des Virus ebenso wichtig ist und wir dafür gern unseren Beitrag leisten“, berichtet die Vorsitzende. Weil die Mitglieder des SFH den Sport als wichtig für die Gesundheit empfinden, gingen sie in einen Onlinebetrieb über. So hatten sie es bereits im Frühjahr 2020 gemacht.

Onlinekurse kommen gut an

Anne Drefahl zieht Bilanz: „Dies hat sich im letzten Jahr bewährt und gibt uns die Möglichkeit, unseren nach wie vor treuen Mitgliedern eine Alternative bieten zu können.“ Der SFH nahm sogar neue Kurse in sein Programm auf. Sanja Bülow bietet jetzt jeden Donnerstag von 18.30 bis 19.45 Uhr Yoga an – vorerst online und sobald es wieder möglich ist als Präsenzkurs im Vereinshaus.

Die sechsjährige Mia hat bei einer pandemiekonformen Rallye des Vereins Sport und Freizeit Herrnburg mitgemacht. Quelle: privat

„Kurzweilig konnten wir zumindest unsere Fußballjugenden unter Einhaltung entsprechender Auflagen wieder auf den Fußballplatz lassen“, erklärt Anne Drefahl. Auflagen wie eine Testpflicht für Betreuer würden das aber erschweren. Die Vorsitzende betont: „Auch wenn die Onlinekurse uns eine gute Lösung geboten haben und die Ermöglichung des Sportbetriebes für die Kinder und Jugendlichen erfreulicherweise fokussiert vorangetrieben wird, sollen die aktuellen Verordnungen bitte nur eine Übergangslösung sein.“

Daniel Voigt, Vorsitzender von Blau-Weiß Grevesmühlen, sagt, grundsätzlich sei es sinnvoll, wenn wieder alle Mitglieder Sport treiben dürfen – sowohl Kinder und Jugendliche als auch die Erwachsenen. Momentan trainieren nur die Leichtathleten und die Voltigierer. Die Tenniskinder könnten wieder loslegen, sobald das Wetter es zulässt. Alle anderen Sparten treiben überwiegend in der Halle Sport. Das bleibt bis auf Weiteres in ganz Mecklenburg-Vorpommern verboten.

Sportler wollen kostenlose Schnelltests

Die Mitglieder des SFH würden sich freuen, wenn die Vereine kostenlose Schnelltests bekämen, Betreuerinnen und Betreuer in der Impfpriorisierung vorgezogen werden und der Sport für alle bald wieder möglich ist. Fürs Kinderturnen sucht der Verein händeringend Übungsleiterinnen und Übungsleiter, vorzugsweise für Dienstagnachmittag, aber auch andere Tage sind möglich. Gern fördert der SFH auch weitere Lizenzen.

Weil den Mitgliedern nicht nur der Sport am Herzen liegt, sondern auch die Freizeitgestaltung, hatten sie sich für die Osterferien eine besondere Aktion für Familien einfallen lassen. Bei einer pandemiekonformen Oster-Rallye durch Herrnburg galt es, an sechs Stationen sportliche und kreative Aufgaben zu bewältigen. Alle Gewinner durften ein kleines Osternest beim Verein abholen. Anne Drefahl kündigt an: „Da diese Aktion so gut angenommen wurde und auch uns viel Freude bereitet hat, werden wir für die Pfingstferien eine Schatzsuche anbieten.“

Finanziell kommen die Vereine bisher trotz Corona-Einschränkungen über die Runden. Klaus Welzer sagt: „Wir haben bis jetzt keine finanziellen Einbußen.“ Mitglieder und Sponsoren halten weiter zum Grevesmühlener FC. Ihnen zum Dank organisiert er im Sommer einen Vereinsporttag mit freiem Eintritt für Kinder, Sponsoren, Eltern, Trainer und alle anderen Mitglieder.

Von Jürgen Lenz