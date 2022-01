Grevesmühlen

In dieser Woche beginnen die Impfaktionen für Kinder im Nordwestkreis, die mehrere Arztpraxen unter der Leitung von Fabian Holbe organisiert haben. Die erste Aktion findet am Mittwoch, 12. Januar, im Wismarer Rathaus (Am Markt 1) von 16 bis 19 Uhr statt, die zweite am Freitag, 14. Januar, von 15 bis 18 Uhr im Luise-Reuter-Saal in Grevesmühlen (Kirchplatz 5).

Durchgeführt werden die Erstimpfungen von niedergelassenen Ärzten, Mitarbeitern des Impfstützpunktes des Landkreises sowie der Kinderklinik des Sana-Hanseklinikums in Wismar. Gespritzt wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Der Wiederholungstermin wird vor Ort mitgeteilt. Der Impftermin für Erwachsene an dem Tag im Luise-Reuter-Saal endet wegen der Kinderimpfung schon um 14 Uhr.

Termin ist für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Geimpft werden können alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahre. Ältere Kinder können zu diesen Terminen nicht geimpft werden, da ausschließlich der Kinder-Impfstoff von Biontech für die jüngeren vor Ort verimpft wird. Für die Impfung sind die Gesundheitskarte und möglichst auch der Impfausweis erforderlich. Die Impfung erfolgt ausschließlich in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten. Der Wiederholungstermin wird bei der ersten Impfung mitgeteilt.

Impftermine für Erwachsene

Die nächsten Impftermine für Erwachsene: 12. Januar: Feuerwehrgerätehaus, Agnes-Karll-Straße 46 in 19205 Gadebusch (14 bis 18 Uhr, ohne Terminanmeldung), 13. Januar: Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster (14 bis 18 Uhr, ohne Terminanmeldung), 14. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen (10 bis 14 Uhr, ohne Terminanmeldung). An diesem Tag findet in Grevesmühlen ab 15 Uhr das Kinderimpfen statt.

Von Malte Behnk